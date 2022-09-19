Какие поздравления с праздником Михайлово чудо точно понравятся вашим близким - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно 19 сентября православные верующие отмечают большой церковный праздник. Михайлово чудо 2022 имеет свои традиции и запреты, о которых мы говорили ранее. Сегодня расскажем, как лучше всего поздравить родных людей.

Также мы составляли подробный православный календарь 2022 на сентябрь, чтобы вы не забыли о важных торжествах.

Михайлово чудо - картинки и пожелания

Пусть Архангел Михаил

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Принесет в ваш дом удачу

И, прибавив новых сил,

Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастьем и теплом

Дом ваш бережно наполнит.

В Михайлово чудо желаю крепкого здоровья и невероятной силы духа. Желаю мужества, терпимости и щедрости души. Желаю мудрости, уверенности и доброты сердца. Пусть этот день будет ярким и веселым. Пусть вся жизнь будет сытой и счастливой!

Желаю, чтоб Архангел Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть Ангелы его вас охраняют,

Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

Пускай архангел Михаил всегда бережет тебя и посылает тебе лучи добра и любви! Пусть этот день будет невероятно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, спокойствие и счастье!

Желаю, чтоб Михаил берёг Вас всегда,

Светлыми были, чтоб в жизни года,

В душе Вашей мир всегда, чтоб царил,

От зла и недугов Михаил, чтоб хранил!

Здоровье Вам крепкое, чтоб даровал,

В делах Ваших личных, чтоб помогал,

Счастьем безмерным, чтоб Вас наградил,

Рядышком с Вами по жизни ходил!

Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!

Пускай принесет Святой Михаил

Много добра и в душу смирение,

Здоровья, как сталь, терпения и сил,

Чтоб радостным было любое мгновение!

Желаю любви настоящей и чистой!

Пусть в сердце царят и уют, и покой,

Пускай в твою душу всегда очень быстро

Счастье течет полноводной рекой!

Поздравляю с одним из самых чистых и святых праздников - Михайловым чудом. Пусть этот день вознесет радость, смирение, спокойствие и благость высоко и окутает ею весь мир. Пусть помыслы и поступки будут чисты как родниковая вода, а любовь и принятие воцарится в сердце каждого. Желаю умиротворения и искренности в каждом мгновении. Пусть доброта распространяется все больше и больше, даруя людям согласие и благодать.

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