Ежегодно 19 сентября православные верующие отмечают большой церковный праздник. Михайлово чудо 2022 имеет свои традиции и запреты, о которых мы говорили ранее. Сегодня расскажем, как лучше всего поздравить родных людей.
Также мы составляли подробный православный календарь 2022 на сентябрь, чтобы вы не забыли о важных торжествах.
Михайлово чудо - картинки и пожелания
Пусть Архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И, прибавив новых сил,
Души сделает богаче.
Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастьем и теплом
Дом ваш бережно наполнит.
В Михайлово чудо желаю крепкого здоровья и невероятной силы духа. Желаю мужества, терпимости и щедрости души. Желаю мудрости, уверенности и доброты сердца. Пусть этот день будет ярким и веселым. Пусть вся жизнь будет сытой и счастливой!
Желаю, чтоб Архангел Михаил
Вас от напастей защитил.
Пусть Ангелы его вас охраняют,
Беду и горе прогоняют.
Чтоб слабому прибавил сил,
От хворей всех чтоб исцелил.
Пускай душа лучится светом,
Пусть будет счастье в мире этом!
Пускай архангел Михаил всегда бережет тебя и посылает тебе лучи добра и любви! Пусть этот день будет невероятно удачным для тебя! Желаю, чтобы в твоей душе царили гармония, спокойствие и счастье!
Желаю, чтоб Михаил берёг Вас всегда,
Светлыми были, чтоб в жизни года,
В душе Вашей мир всегда, чтоб царил,
От зла и недугов Михаил, чтоб хранил!
Здоровье Вам крепкое, чтоб даровал,
В делах Ваших личных, чтоб помогал,
Счастьем безмерным, чтоб Вас наградил,
Рядышком с Вами по жизни ходил!
Пускай Архангел Михаил хранит от бед, от горя и от сглаза. Пускай покой, и теплый свет согреют ваши души и дома. Пускай не бедствует карман, пускай сердца будут богаты любовью к людям. Желаю жить без зла и гнева. Желаю верить в Бога и добро. С праздником!
Пускай принесет Святой Михаил
Много добра и в душу смирение,
Здоровья, как сталь, терпения и сил,
Чтоб радостным было любое мгновение!
Желаю любви настоящей и чистой!
Пусть в сердце царят и уют, и покой,
Пускай в твою душу всегда очень быстро
Счастье течет полноводной рекой!
Поздравляю с одним из самых чистых и святых праздников - Михайловым чудом. Пусть этот день вознесет радость, смирение, спокойствие и благость высоко и окутает ею весь мир. Пусть помыслы и поступки будут чисты как родниковая вода, а любовь и принятие воцарится в сердце каждого. Желаю умиротворения и искренности в каждом мгновении. Пусть доброта распространяется все больше и больше, даруя людям согласие и благодать.