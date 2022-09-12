Михайлово чудо ежегодно отмечается 29 сентября.

19 сентября православная церковь отмечает Михайлово чудо. Так в народе называют чудо, совершенное архангелом Михаилом, главой войска Божьего. Этот праздник имеет особое значение для Украины, ведь архангел Михаил считается покровителем Киева и изображен на гербе столицы.

Михайлово чудо - история праздника

В 4 веке на территории современной Турции жил христианин Архип, у которого была тяжело больная дочь. Однажды Архипу явился архангел Михаил и указал на целебный источник в городе Иераполь. Его дочь выпила воды из источника и чудом исцелилась.

На месте источника благодарный мужчина построил храм и сам стал в нем святителем. Однако местные язычники решили разрушить храм и направили на него горные реки. В этот момент явился архангел Михаил и спас храм. Ударом меча он разрубил гору, и реки не тронули церковь. Это и называют Михайловым чудом.

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Традиции Михайлового чуда

В этот день верующие посещают церковь и молятся архангелу Михаилу о здоровье родных и близких. В этот день принято совершать добрые дела и мириться со всеми, с кем человек конфликтовал. Наши предки отмечали этот праздник шумными гуляниями с застольями.

Наши предки на Михайлово чудо устраивали братчины - семейные встречи, на которых просили прощения друг у друга и разрешали конфликты. В конце дня все обязательно обнимались.

Что нельзя делать в Михайлово чудо

Нельзя работать руками и в огороде в этот день.

Строго запрещено ссориться, ругаться матом, оскорблять других людей.

Нельзя заниматься рукоделием.

В этот день не стоит злоупотреблять спиртными напитками.

Наши предки считали, что на Михайлово чудо нельзя врать, иначе не избежать беды.

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