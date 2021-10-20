Праздник День мужчин становится все более популярным в последние годы.

День мужчин далеко не так популярен, как Международный женский день, но не менее важен. Мужчины, как и все люди, нуждаются в поддержке, внимании и освещении своих проблем. В ноябре сильная половина человечества отметит аж два "профессиональных" праздника.

Всемирный день мужчин: когда отмечается

Всемирный день мужчин отмечается ежегодно в первую субботу ноября. В 2021 году это 6 ноября. Праздник был учрежден Михаилом Горбачевым с целью устранения дискриминации мужчин. Инициативу поддержала ООН. С 2000 по 2006 год в день праздника вручалась премия выдающимся мужчинам.

Несмотря на слово "Всемирный" в названии праздника мировой известности он не получил. Дата известна в основном в постсоветских странах.

Международный день мужчин: когда отмечается

Международный мужской день отмечается 19 ноября. Праздник был учрежден в 1999 году в республике Тринидад и Тобаго с целью борьбы с дискриминацией мужчин и заботы о мужском здоровье. Праздник отмечается почти в 50 странах мира.

В Украине Международный день мужчин пока что не очень популярен. Но это можно исправить. Поздравьте знакомых и родных мужчин с праздником и сделайте им подарок – им будет очень приятно.

Красивые поздравления с Днем мужчин мы публиковали ранее.

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Автор: Екатерина Пулатова