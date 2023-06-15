Летнее солнцестояние - самый длинный день в году, который имеет много давних традиций.

День летнего солнцестояния - особенное событие, когда на земле наблюдается самая короткая ночь в году. После этой даты дни начнут постепенно сокращаться, а ночи - увеличиваться. Летнее солнцестояние у славян имело множество обычаев и поверий, которые дошли до наших дней.

Что такое летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние - это когда в северном полушарии солнце находится в самой северной точке своего движения и как будто не движется весь день. В южном полушарии солнце наоборот находится в самой южной точке. В северном полушарии с этого события начинается астрономическое лето, а в южном - зима.

Летнее солнцестояние 2023 - дата события

В северном полушарии в 21 веке солнцестояние летом наступает 20 или 21 июня. В этом году событие отмечается 21 июня 2023 года. Восход солнца по Киеву наступит в 04:47, заход - в 21:14. День продлится 16 часов 26 минут, а ночь - всего 7 часов 34 минут.

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Летнее солнцестояние - как праздновать

День летнего солнцестояния отмечается многими народами мира и имеет разные традиции. В некоторых странах летнее солнцестояние имеет другие названия и не совпадает по дате с астрономическим событием.

У украинцев летнему солнцестоянию посвящен праздник Ивана Купала. После крещения Киевской Руси его приурочили к рождеству Иоанна Крестителя 24 июня (7 июля по старому стилю). Но давние дохристианские традиции сохранились до наших дней. Прыжки через костер, плетение венков, гадания на любовь, поиск целебных и мистических растений - так отмечали самую короткую ночь в году наши предки. Эти традиции можно повторить в сам день летнего солнцестояния 21 июня .

Существуют давние поверья о том, что нужно делать во время летнего солнцестояния, чтобы все лето прошло удачно:

встать как можно раньше;

умыться росой;

собрать целебные травы;

облиться водой;

сплести венок из полевых трав.

Также в этот день издавна были популярны гадания на суженых и судьбу. Но верующим людям стоит помнить, что по христианским верованиям гадать православным строго запрещено.

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