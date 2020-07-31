Курбан-байрам 2020: традиции мусульманского праздника, поздравления в стихах и картинках
Сегодня, 31 июля, отмечается Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из самых больших праздников мусульман. Он отмечается ежегодно в разные даты и начинается через 70 дней после праздника Ораза-байрам.
Курбан-байрам 2020: история и традиции
В основе праздника – древняя история о пророка Ибрагима. Ему приснился ангел Джабраил и передал повеление Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила. Готовясь к обряду, Ибрахим отправился в долину Мина вместе со своим сыном.
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В последний момент Аллах остановил пророка Ибрагима, не позволив ему принести в жертву сына Исмаила и приказав вместо этого зарезать барана. Таким образом, за преданность и душевную чистоту Ибрахима Аллах даровал жизнь его сыну.
С этого события и началась ключевая традиция Курбан-байрама. Так, в первый день Курбан-байрам начинается с общей утренней молитвы на больших площадях, после чего повсеместно начинают резать животных.
После жертвоприношения третью часть животного следует оставить себе, вторую треть – раздать в качестве милостыни, а оставшуюся – для праздничной трапезы в семье. Поскольку жертва совершается во имя Аллаха, она должна принести пользу нуждающимся и награду жертвователям в будущей жизни.
Считается, что в этот день нельзя приносить в жертву больных или старых животных. Перед утренней молитвой запрещается есть. В мечеть обычно надевают светлую одежду.
Празднование Курбан-байрама длится 3-4 дня и считается желанным и благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям, которым принято дарить подарки.
Поздравление с праздником Курбан-байрам
***
Свершится утренний намаз,
Наполнит душу светом,
Курбан Байрам у мусульман,
Священный, чистый, светлый!
Пусть каждому из вас Аллах
Мир и покой подарит,
И жертвы ваши все приняв,
От бед уберегает!
***
Наступил Курбан Байрам,
Счастья, мира в доме вам.
Чтобы в сердце было место
Только правильным делам!
Пусть Аллах вознаградит
Всем, чего душа велит,
Пусть услышит он молитвы
И на все благословит!
***
Пусть Аллах вас не оставит,
Помогает вам во всём,
В день Курбан Байрам желаю
Долгих лет и счастья в дом!
Пусть вас гости навещают,
В жизни ждёт успех большой,
И родные окружают
Бесконечной теплотой!
***
В чистой праздничной одежде
Встретим мы Курбан Байрам,
Счастье, мир, любовь, надежду
Пусть Аллах дарует нам.
Жертву нашу принимая,
Защитит пусть нас от бед,
Пусть в сердцах наших и душах
Не погаснет веры свет.
Угощением сегодня
С бедным щедро поделись,
Пусть у каждого счастливой,
Светлой, долгой будет жизнь!
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