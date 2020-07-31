Курбан-байрам 2020: традиции мусульманского праздника, поздравления в стихах и картинках

Это один из самых главных праздников у мусульман. Дословно его название переводится как "праздник жертвы".

Сегодня, 31 июля, отмечается Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из самых больших праздников мусульман. Он отмечается ежегодно в разные даты и начинается через 70 дней после праздника Ораза-байрам.

Курбан-байрам 2020: история и традиции

В основе праздника – древняя история о пророка Ибрагима. Ему приснился ангел Джабраил и передал повеление Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила. Готовясь к обряду, Ибрахим отправился в долину Мина вместе со своим сыном.

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В последний момент Аллах остановил пророка Ибрагима, не позволив ему принести в жертву сына Исмаила и приказав вместо этого зарезать барана. Таким образом, за преданность и душевную чистоту Ибрахима Аллах даровал жизнь его сыну.

С этого события и началась ключевая традиция Курбан-байрама. Так, в первый день Курбан-байрам начинается с общей утренней молитвы на больших площадях, после чего повсеместно начинают резать животных.

После жертвоприношения третью часть животного следует оставить себе, вторую треть – раздать в качестве милостыни, а оставшуюся – для праздничной трапезы в семье. Поскольку жертва совершается во имя Аллаха, она должна принести пользу нуждающимся и награду жертвователям в будущей жизни.

Считается, что в этот день нельзя приносить в жертву больных или старых животных. Перед утренней молитвой запрещается есть. В мечеть обычно надевают светлую одежду.

Празднование Курбан-байрама длится 3-4 дня и считается желанным и благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям, которым принято дарить подарки.

Поздравление с праздником Курбан-байрам

***

Свершится утренний намаз,

Наполнит душу светом,

Курбан Байрам у мусульман,

Священный, чистый, светлый!

Пусть каждому из вас Аллах

Мир и покой подарит,

И жертвы ваши все приняв,

От бед уберегает!

***

Наступил Курбан Байрам,

Счастья, мира в доме вам.

Чтобы в сердце было место

Только правильным делам!

Пусть Аллах вознаградит

Всем, чего душа велит,

Пусть услышит он молитвы

И на все благословит!

***

Пусть Аллах вас не оставит,

Помогает вам во всём,

В день Курбан Байрам желаю

Долгих лет и счастья в дом!

Пусть вас гости навещают,

В жизни ждёт успех большой,

И родные окружают

Бесконечной теплотой!

***

В чистой праздничной одежде

Встретим мы Курбан Байрам,

Счастье, мир, любовь, надежду

Пусть Аллах дарует нам.

Жертву нашу принимая,

Защитит пусть нас от бед,

Пусть в сердцах наших и душах

Не погаснет веры свет.

Угощением сегодня

С бедным щедро поделись,

Пусть у каждого счастливой,

Светлой, долгой будет жизнь!

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