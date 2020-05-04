Зеленые праздники-2020: когда и как отмечать

История и традиции празднования Троицы и Зеленых праздников.

Зеленые праздники - именно так нередко называют Троицу - в 2020 году выпадают на начало июня. Дата празднования, история и традиции Троицы - об этом идет речь ниже.

Зеленые праздники-2020: когда празднуем Троицу

Дата Троицы, подобно Пасхе, ежегодно меняется. При этом она напрямую зависит от того, когда православный мир празднует Светлое Христово Воскресение. Поскольку Пасха в 2020 году выпала на 19 апреля, то Троица будет отмечаться в воскресенье, 7 июня. Соответственно, Зелеными праздниками можно называть именно эти дни, которые, как правило, выходные - с 6 по 8 июня.

Троицу отмечают ежегодно спустя 7 недель после Пасхи - на 50-й день.

Троица и Зеленые праздники: история

Троица является одним из главных праздников в христианстве. Она относится к числу двунадесятых праздников, а главным его символом является Святая Троица - Отец, Сын и Святой дух. Этот праздник символизирует девятый день после вознесения Иисуса.

Считается, что Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков - это стало знаком того, что они получили способность и силу для проповеди Христова. В это время в Иерусалиме было много евреев, которые прибыли из разных стран. Апостолы вышли к ним и начали проповедовать на их родных языках.

Традиции на Зеленые праздники

В народе принято считать, что Зеленые праздники символизируют грань между весной и летом. В эти дни издавна девушки плели венки из травы и цветов, устраивали посиделки, надевали самую нарядную одежду. Еще один атрибут праздников - сладости, с которыми принято ходить в гости.

По одной из традиций на праздники наряжали березы, украшая их бусами, цветами, яркими лентами. Вокруг дерева устраивали хороводы и танцы, а с ее ветками ходили по улицам.

Считается, что в дни Зеленых праздников особую силу и способности приобретают трава, цветы, деревья, кусты - они становятся целебными, получая соответствующую энергетику.

Важным атрибутом праздника для многих девушек является венок - сплести сего они стараются как можно красивее, чтобы потом пустить плыть по воде. Тем самым они гадают на будущего суженого.

Во многом традиции Зеленых праздников сходи с купальскими - речь идет о купании в водоемах, прыжках через костер и украшениях из растительности.

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