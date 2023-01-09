Когда убирать елку и как правильно это делать, чтобы не навредить природе - узнавайте на УНИАН.

Новогодняя елка украшает дом на Новый год 2023 и Рождество. Когда праздники заканчиваются, становится актуальным вопрос: когда убирать елку? Кто-то выносит дерево сразу после праздников, а у кого-то дерево стоит в доме почти до весны. УНИАН перечислил приметы о том, когда убирать новогоднюю елку, и рассказал, как правильно утилизировать живое дерево.

Когда убирать елку в 2023 году - приметы и обычаи

Существует поверье, что елку следует оставить в доме на Старый Новый год 14 января (свято Василия), и только после этого её можно выносить. Считается, что если вынести вечнозеленую красавицу из дома до этой даты, то дерево "заберёт" с собой положительную энергетику из дома. Впрочем, такое убеждение является обычным суеверием и не подтверждено фактами.

Некоторые люди оставляют елку на Крещение Господне 19 января, и только после этого убирают. Именно этот праздник завершает Святки - период зимних церковных праздников, который издавна отмечали украинцы. На Крещение обычно в последний раз приглашают гостей на праздничный ужин, поэтому в доме можно оставить елку, чтобы все полюбовались деревом.

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В целом искусственную елку можно убирать тогда, когда захочется, ведь она не портится со временем. Во время войны всем украинцам не хватает позитивных эмоций. И пока елочка радует нас и наших детей - можно не оглядываться на даты.

Когда убирать елку по мнению врачей

В доме, где живут маленькие дети, аллергики или астматики, елку желательно убирать сразу после праздников. Дерево и новогодние украшения накапливают много пыли.

Когда убирать живую елку

Живая елка сохраняет свежесть примерно 2-3 недели. В теплой квартире и возле батареи дерево портится быстрее. Как только иголки начинают желтеть или осыпаться - дерево пора выносить, иначе весь пол будет в иголках.

Как правильно утилизировать живую елку

Живые елки часто выносят к мусорному баку, но это не экологично. Дереву можно дать вторую жизнь, если отнести его в пункт приёма елок. Такие пункты в большинстве городов Украины работают до 31 января 2023 года. Здесь дерево утилизируют безопасно для природы, а из хвои делают щепки или мульчу для растений.

Пункты приема елок в Киеве обозначены на этой карте.

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