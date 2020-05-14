Троица 2020: когда отмечается и сколько будем отдыхать (календарь)
Праздник Троицы приходится на 50-й день после Воскресения Христова, поэтому он имеет еще одно название – Пятидесятница.
УНИАН расскажет Вам, какого числа отмечается Троица в 2020 году и сколько будем отдыхать по случаю этого праздника.
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Троица 2020 когда: дата
В этом году православная Пасха отмечалась 19 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 приходится на 7 июня, воскресенье, 50-й день после Светлого Воскресения.
Выходные на Троицу: сколько будем отдыхать
В июне украинцы получат дополнительный выходной в честь Троицы. Согласно постановлению Кабмина, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник.
Таким образом, на Троицу будем отдыхать 6 июня, в субботу, 7 июня, в воскресенье (день праздника), и 8 июня — понедельник.
Календарь выходных в июне
Как отмечается Троица, традиции
Троица — один из основных праздников в православном календаре. В этот день верующие идут в церковь, чтобы помолиться.
После окончания службы священнослужитель проводит обряд освящения трав и букетов. Наши предки верили, что эта освященная зелень способна привлечь в дом достаток и здоровье, а в отварах из нее даже купали маленьких детей.
Кроме того, в этот день принято ходить в гости. А чтобы упомянуть усопших родственников, в день Святой Троицы стоит сходить на кладбище.
Молодые девушки гадают на Троицу, пытаясь предсказать свое будущее и любовь.
Отметим, что накануне Троицы обязательно стоит провести дома генеральную уборку и приготовить праздничный стол, чтобы встречать гостей.