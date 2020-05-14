Троица 2020: когда отмечается и сколько будем отдыхать (календарь)

В июне 2019 года у украинцев будет трехдневный уикэнд в честь Троицы - с 6 по 8 число.

Праздник Троицы приходится на 50-й день после Воскресения Христова, поэтому он имеет еще одно название – Пятидесятница.

УНИАН расскажет Вам, какого числа отмечается Троица в 2020 году и сколько будем отдыхать по случаю этого праздника.

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Троица 2020 когда: дата

В этом году православная Пасха отмечалась 19 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 приходится на 7 июня, воскресенье, 50-й день после Светлого Воскресения.

Выходные на Троицу: сколько будем отдыхать

В июне украинцы получат дополнительный выходной в честь Троицы. Согласно постановлению Кабмина, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник.

Таким образом, на Троицу будем отдыхать 6 июня, в субботу, 7 июня, в воскресенье (день праздника), и 8 июня — понедельник.

Календарь выходных в июне

Как отмечается Троица, традиции

Троица — один из основных праздников в православном календаре. В этот день верующие идут в церковь, чтобы помолиться.

После окончания службы священнослужитель проводит обряд освящения трав и букетов. Наши предки верили, что эта освященная зелень способна привлечь в дом достаток и здоровье, а в отварах из нее даже купали маленьких детей.

Кроме того, в этот день принято ходить в гости. А чтобы упомянуть усопших родственников, в день Святой Троицы стоит сходить на кладбище.

Молодые девушки гадают на Троицу, пытаясь предсказать свое будущее и любовь.

Отметим, что накануне Троицы обязательно стоит провести дома генеральную уборку и приготовить праздничный стол, чтобы встречать гостей.