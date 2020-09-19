Уже совсем скоро произойдет астрономическое явление, которое называется осеннее равноденствие.

Равноденствие – это астрономическое явление, при котором продолжительность дня и ночи на всей Земле уравнивается. В году насчитывается два равноденствия – весеннее, которое ежегодно наступает в марте, и осеннее – соответственно, наступает в сентябре.

Что такое осеннее равноденствие

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеДень осеннего равноденствия – это период, когда начинается настоящая осень и дело идет к зиме. Именно в этот день Солнце, пересекая небесный экватор, переходит из северного полушария в южное. Таким образом, сначала ночь и день длятся по 12 часов, а затем ночь начинает преобладать.

В 2020 году День осеннего равноденствия начнется 22 сентября. Следует отметить, что мнение о том, что это эта дата является устоявшейся ошибочное: "солнечный переход" происходит каждый раз в разное время, но всегда – с 20-23 сентября.

В этом году сокращение светового дня будет происходить с 22 сентября по 22 декабря, после чего он снова начнет увеличиваться, и в 20-х числах марта 2021 года ночь и день сравняются. Называется такой период Днем весеннего равноденствия.

Традиции Дня осеннего равноденствия

Наши предки придавали дням осеннего и весеннего равноденствия огромное значение – среди язычников эти периоды считались символическими. Славяне затевали народные гуляния, ведь полевые работы уже были закончены, овощи с фруктами собраны и разложены, пчелы подготовлены к зимовке. Продолжались такие празднования целых две недели: неделя до дня осеннего равноденствия и неделя после.

Гуляния сопровождались пышными застольями, обязательным атрибутом которых были пироги с капустой, брусникой и мясом. Также не обходились угощения без молочных продуктов и ягод.

Неотъемлемой составляющей народных гуляний было проведение обрядов. Язычники верили, что в этот период потусторонние силы слышат все просьбы и могут помочь в привлечении здоровья, любви и благополучия.

В День осеннего равноденствия было принято подводить итоги. Наши предки сжигали старые ненужные вещи, как символ прощания с неприятностями и болезнями. Этот день благоприятен для того, чтобы разорвать угнетающие отношения.

Хорошей практикой считается загадывание желаний на грядущий год, также необходимо поблагодарить высшие силы за все хорошее, что произошло в уходящем году.

Не проходили празднования и без омовений: считалось, что вода благодаря своим целебным свойствам дарит детям здоровье, а молодым девушкам – красоту и молодость.

Чтобы водились деньги, язычники, пересчитав все имеющиеся монеты в жилище, на чистом листе бумаги писали, какими богатства хотели бы иметь в будущем.

Также в этот период среди наших предков было принято посещать места захоронений.

Что запрещено делать в день осеннего равноденствия

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В день осеннего равноденствия запрещено конфликтовать. Внеся раздор в отношения с окружающими, можно нарушить тонкий баланс добра и зла.

В этот день лучше начать утро на позитивной ноте и пронести прекрасное настроение через весь день. Допустив грустные мысли, можно отпугнуть от себя удачу и везение.

Не стоит также в этот период начинать новые дела – они не принесут успеха.

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Автор: УНИАН