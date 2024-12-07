Рассказываем, что за праздник - Ханука, когда и как его отмечают.

Ханука - иудейский праздник чуда и света, который длится в течение 8 дней. В чем его смысл, каковы традиции и какого числа заходит Ханука 2024 - рассказываем ниже.

Что такое Ханука

Ханука - это дата в еврейской культуре, когда иудеи вспоминают о чуде, случившемся после освобождения от греческого ига.

События, которые произошли в 164 году до н.э. в Израиле, повествуют как иудеям навязывали верования греков. В те времена император Антиох Епифан преследовал иудеев, запрещал им читать Тору, расхитил храмовую казну. Партизанская война, которая развязалась в ответ, длилась около трех лет, и повстанцам таки удалось освободить территорию от захватчиков.

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Тогда иудеи пошли на Храмовую гору, чтобы восстановить свой разрушенный храм, но обнаружили, что там остался всего один кувшин с маслом для меноры (ритуальный светильник на 7 свечей). Их хватало только на 1 день, но когда менору зажгли, то она горела целых 8. И это позволило иудеям навести порядок в храме и привезти новое масло. Поэтому праздник Ханука именуют также "праздник свечей" и празднуют его 8 дней – пока горела менора.

Когда Ханука 2024

Ханука в Украине и во всем мире отмечается 8 дней. В этом году празднования начнутся вечером 25 декабря и закончатся 2 января 2025 года.

Ханука - значение праздника, его традиции

В чем смысл праздника Ханука? Он напоминает иудеям о том, что Бог всегда защищает от тьмы - так, как уже сделал это однажды. В память об этом в праздник принято зажигать ханукию.

Что такое ханукия простыми словами? Это праздничный светильник, похожий на менору, но только у меноры 7 свечей, а у ханукии - 9. Почему свечей девять? Восемь из них символизируют количество дней, в течение которых горела зажженная менора в храме, а девятая свеча, шамаш – это вспомогательная свеча, от нее зажигают остальные.

На первый день Хануки на светильнике зажигают первую свечу, на восьмой день - горят все. Ставят ханукию на подоконник.

Есть и другие традиции праздника. Что делают евреи на Хануку еще:

устраивают праздничные застолья, приглашают на них родственников и близких;

на стол традиционно подают оладьи из картофеля и пончики, а также разные молочные блюда;

детей в это время принято баловать подарками.

Кроме этого, в праздник есть хорошая традиция помогать тем, кто нуждается. Каких-либо особых поздравлений на Хануку нет, можно просто сказать: "С Ханукой!" или пожелать "Счастливой Хануки!"

Ранее мы публиковали календарь 2024 на декабрь - какие праздники будут в Украине в этом месяце и сколько будет выходных.

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