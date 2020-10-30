Профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта Украины традиционно приходится на начало ноября.

Ежегодно в последний месяц осени свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.

День железнодорожника в Украине – дата

День железнодорожника Украины имеет постоянную дату празднования. Так, уже почти 20 лет он отмечается 4 ноября.

История Дня железнодорожника Украины

Читайте такжеВыходные в ноябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыСначала День железнодорожника в Украине праздновали в первое воскресенье августа. Праздник был учрежден в июле 1993 года в соответствии с указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников железнодорожного транспорта страны.

Однако в декабре 2002 года указом тогдашнего президента Леонида Кучмы он был перенесен на 4 ноября. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1861 году на территорию Украины – во Львов – прибыл первый поезд, который назывался "Ярослав". Этот поезд соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов. В нынешнем понимании "Ярослав" был поездом международного сообщения.

В целом же праздник берет начало с 1896 года в Российской империи. До наших дней дата его празднования неоднократно менялась.

Украинская железная дорога сейчас

Железнодорожное сообщение имеет важное значение в жизни людей и экономике каждой страны. Транспортные артерии, соединяющие единой магистралью города и отдаленные населенные пункты, являются надежной опорой в развитии и функционировании большинства регионов.

"Украинская железная дорога" – национальный перевозчик грузов и пассажиров. Она имеет разветвленную сеть железнодорожных путей, общая эксплуатационная длина которых составляет более 22 тыс. километров.

В ведомстве "Укрзализныци" находится шесть железных дорог (Львовская, Одесская, Приднепровская, Южная, Юго-Западная, Донецка), почти полторы тысячи станций, 125 основных вокзалов, более 7 тысяч пассажирских и почти 120 тысяч грузовых вагонов.

Работу "Укрзализныци" обеспечивают свыше 300 тысяч железнодорожников: путейцев, энергетиков, связистов, машинистов, проводников вагонов, диспетчеров, дежурных по станциям и других профессий.

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Автор: Алина Вишневская