В сентябре 2024 в Украине отмечают несколько важных дат, среди них - День знаний, День памяти жертв фашизма, День мира, День партизанской славы и День памяти трагедии Бабьего Яра. Также в первом месяце осени будет ряд профессиональных и международных праздников. Сколько будут отдыхать украинцы, будут ли дополнительные дни отдыха - в материале.
Календарь праздников и выходные в сентябре 2024
- 1 сентября - День знаний, День предпринимателя.
- 2 сентября - День нотариата.
- 7 сентября - День военной разведки Украины.
- 8 сентября - День памяти жертв фашизма, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.
- 9 сентября - Международный день красоты, День тестировщика.
- 10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 12 сентября - День компьютерщика и программиста.
- 14 сентября - День танковых войск, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День украинского кино, День физкультуры и спорта Украины.
- 15 сентября - День работников леса в Украине, Международный день демократии, Всенародный день отца.
- 16 сентября - День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора в Украине, Международный день охраны озонового слоя.
- 17 сентября - День усыновления в Украине, День спасателя в Украине.
- 20 сентября - День HR-менеджера в Украине, День рекрутера в Украине.
- 21 сентября - День мира в Украине, Международный день мира, День изобретателя и рационализатора Украины.
- 22 сентября - День партизанской славы в Украине, День машиностроителей Украины, День без автомобилей.
- 26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции, Всемирный день моря, Европейский день языков.
- 27 сентября - Всемирный день туризма.
- 28 сентября - Всемирный день борьбы против сказа.
- 29 сентября - День памяти трагедии Бабьего Яра, Всеукраинский день дошкольного образования, День отоларинголога в Украине, Всемирный день сердца, Международный день глухих.
- 30 сентября - Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.
Из неофициальных праздников сентября - Всенародный день отца.
Когда будут выходные в сентябре 2024
В связи с военным положением в стране, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", официальные выходные дни сейчас - только субботы и воскресенья. Дополнительных выходных, которые предусматривались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время войны не дают, но в сентябре 2024 их нет и так.
Традиционно в сентябре 30 календарных дней, из них - 21 рабочий день и 9 выходных.
Выходные дни сентября 2024: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.
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