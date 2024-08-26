Какие государственные, профессиональные и международные праздники в сентябре 2024 отмечают в Украине и сколько будет выходных в этом месяце.

В сентябре 2024 в Украине отмечают несколько важных дат, среди них - День знаний, День памяти жертв фашизма, День мира, День партизанской славы и День памяти трагедии Бабьего Яра. Также в первом месяце осени будет ряд профессиональных и международных праздников. Сколько будут отдыхать украинцы, будут ли дополнительные дни отдыха - в материале.

Календарь праздников и выходные в сентябре 2024

1 сентября - День знаний , День предпринимателя.

, День предпринимателя. 2 сентября - День нотариата.

7 сентября - День военной разведки Украины.

8 сентября - День памяти жертв фашизма , День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.

, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов. 9 сентября - Международный день красоты, День тестировщика.

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств.

12 сентября - День компьютерщика и программиста.

14 сентября - День танковых войск, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День украинского кино, День физкультуры и спорта Украины.

15 сентября - День работников леса в Украине, Международный день демократии, Всенародный день отца.

16 сентября - День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора в Украине, Международный день охраны озонового слоя.

17 сентября - День усыновления в Украине, День спасателя в Украине.

20 сентября - День HR-менеджера в Украине, День рекрутера в Украине.

21 сентября - День мира в Украине, Международный день мира , День изобретателя и рационализатора Украины.

, День изобретателя и рационализатора Украины. 22 сентября - День партизанской славы в Украине , День машиностроителей Украины, День без автомобилей.

, День машиностроителей Украины, День без автомобилей. 26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции, Всемирный день моря, Европейский день языков.

27 сентября - Всемирный день туризма.

28 сентября - Всемирный день борьбы против сказа.

29 сентября - День памяти трагедии Бабьего Яра , Всеукраинский день дошкольного образования, День отоларинголога в Украине, Всемирный день сердца, Международный день глухих.

, Всеукраинский день дошкольного образования, День отоларинголога в Украине, Всемирный день сердца, Международный день глухих. 30 сентября - Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.

Из неофициальных праздников сентября - Всенародный день отца.

Когда будут выходные в сентябре 2024

В связи с военным положением в стране, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", официальные выходные дни сейчас - только субботы и воскресенья. Дополнительных выходных, которые предусматривались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время войны не дают, но в сентябре 2024 их нет и так.

Видео дня

Традиционно в сентябре 30 календарных дней, из них - 21 рабочий день и 9 выходных.

Выходные дни сентября 2024: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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