В чем заключается работа шахтера и как поздравить работников шахты с профессиональным праздником - узнайте в материале УНИАН.

День шахтера - профессиональный праздник всех тех, кто трудится под землей в шахте. В Украине был учрежден в 1993 году в поддержку инициативы работников угольной промышленности. С того момента отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа, в 2022-м году праздник выпадает на 28 августа.

УНИАН расскажет, как празднуют день шахтера в Украине и как лучше всего поздравить работников шахты.

В чем заключается работа шахтера - особенности профессии

Шахтеры во всем мире добывают уголь, никель, медно-цинковые руды, золото, алмазы. Их профессию сравнивают с военной отраслью - шахтеры нужны только там, где есть необходимые государству ресурсы, которые нужно добывать. Также эта профессия требует недюжинного терпения, отваги и стойкости духа. Поэтому если человека не пугают тяжелые условия работы и он готов ежедневно сталкиваться с опасностью, работая под землей, то он может смело выбирать данную профессию.

В свои лучшие времена углепром Украины выдавал 218 млн. тонн "черного золота" в год. Сейчас ситуация достаточно плачевная - многие предприятия обанкротились и закрылись, а профессия до сих пор считается одной из самых вредных, опасных и трудных. В нашей стране шахтеров поздравляют почетными грамотами, устраивают тематические мероприятия и произносят теплые слова поддержки.

Поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках

Профессии вашей - поклон и почет.

С праздником, смелый, отважный шахтер!

Желаем удачи и верных друзей,

Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения - целую глыбу,

Ещё безопасности, где бы ты ни был.

Желаем любви, уважения, достатка

И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

С днём шахтёра! Желаю крепкого здоровья, моральных сил, отваги сердца и оптимизма души. Пусть твой шахтёрский труд оценивается по достоинству, пусть твоё старание и упорство всегда ведут тебя к успеху. Желаю благополучных рабочих смен, удачи в жизни и счастья в семье!

***

С днем шахтера поздравляю!

От души я вам желаю

Счастья, мира и достатка,

Чтоб в семье всё было гладко.

Чтобы неудач не стало,

Чтобы сил на всё хватало,

Чтоб востребован был труд,

Чтобы в доме был уют.

Чтоб всегда во всем везло,

Всем препятствиям назло.

Не грустите никогда,

Будьте счастливы всегда!

Искренне поздравляю с профессиональным праздником, днем шахтера! От всей души и сердца желаю здоровья, удачи во всех начинаниях, счастья в личной жизни. Пусть каждое мгновение будет радовать и вдохновлять, пусть все близкие поддерживают и помогают, пусть успех сопутствует всем начинаниям.

***

Поздравляю с днем шахтера,

Пожелаю вам задора,

Счастья, радости, успеха,

В этот день - побольше смеха!

Пусть сбываются мечты,

В сердце - море доброты,

Пусть здоровье не подводит,

В дом удача пусть приходит!

Поздравляю с днем шахтера. Пусть будет ценен труд ваш на всей Земле. Дай Бог вам терпения и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель заботится о вас. Пусть в жизни будут счастье, любовь, уважение, удача и благополучие.

***

Тяжёлый труд пускай оценят

И по заслугам наградят,

И в день шахтера поздравляем,

Салюты в небо полетят!

Желаем много лет счастливых,

Здоровья и во всем побед,

Друзей надёжных и правдивых,

Не знать недугов, зла и бед!

Поздравляем с днем шахтера. Спокойных вам трудовых будней, надежных товарищей по работе, терпения, отваги, прочного здоровья и неимоверной удачи. Пусть Ангел-Хранитель находится рядом каждую минуту.

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