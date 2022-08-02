День шахтера - профессиональный праздник всех тех, кто трудится под землей в шахте. В Украине был учрежден в 1993 году в поддержку инициативы работников угольной промышленности. С того момента отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа, в 2022-м году праздник выпадает на 28 августа.
УНИАН расскажет, как празднуют день шахтера в Украине и как лучше всего поздравить работников шахты.
В чем заключается работа шахтера - особенности профессии
Шахтеры во всем мире добывают уголь, никель, медно-цинковые руды, золото, алмазы. Их профессию сравнивают с военной отраслью - шахтеры нужны только там, где есть необходимые государству ресурсы, которые нужно добывать. Также эта профессия требует недюжинного терпения, отваги и стойкости духа. Поэтому если человека не пугают тяжелые условия работы и он готов ежедневно сталкиваться с опасностью, работая под землей, то он может смело выбирать данную профессию.
В свои лучшие времена углепром Украины выдавал 218 млн. тонн "черного золота" в год. Сейчас ситуация достаточно плачевная - многие предприятия обанкротились и закрылись, а профессия до сих пор считается одной из самых вредных, опасных и трудных. В нашей стране шахтеров поздравляют почетными грамотами, устраивают тематические мероприятия и произносят теплые слова поддержки.
Поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках
Профессии вашей - поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.
Здоровья, терпения - целую глыбу,
Ещё безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!
С днём шахтёра! Желаю крепкого здоровья, моральных сил, отваги сердца и оптимизма души. Пусть твой шахтёрский труд оценивается по достоинству, пусть твоё старание и упорство всегда ведут тебя к успеху. Желаю благополучных рабочих смен, удачи в жизни и счастья в семье!
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С днем шахтера поздравляю!
От души я вам желаю
Счастья, мира и достатка,
Чтоб в семье всё было гладко.
Чтобы неудач не стало,
Чтобы сил на всё хватало,
Чтоб востребован был труд,
Чтобы в доме был уют.
Чтоб всегда во всем везло,
Всем препятствиям назло.
Не грустите никогда,
Будьте счастливы всегда!
Искренне поздравляю с профессиональным праздником, днем шахтера! От всей души и сердца желаю здоровья, удачи во всех начинаниях, счастья в личной жизни. Пусть каждое мгновение будет радовать и вдохновлять, пусть все близкие поддерживают и помогают, пусть успех сопутствует всем начинаниям.
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Поздравляю с днем шахтера,
Пожелаю вам задора,
Счастья, радости, успеха,
В этот день - побольше смеха!
Пусть сбываются мечты,
В сердце - море доброты,
Пусть здоровье не подводит,
В дом удача пусть приходит!
Поздравляю с днем шахтера. Пусть будет ценен труд ваш на всей Земле. Дай Бог вам терпения и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель заботится о вас. Пусть в жизни будут счастье, любовь, уважение, удача и благополучие.
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Тяжёлый труд пускай оценят
И по заслугам наградят,
И в день шахтера поздравляем,
Салюты в небо полетят!
Желаем много лет счастливых,
Здоровья и во всем побед,
Друзей надёжных и правдивых,
Не знать недугов, зла и бед!
Поздравляем с днем шахтера. Спокойных вам трудовых будней, надежных товарищей по работе, терпения, отваги, прочного здоровья и неимоверной удачи. Пусть Ангел-Хранитель находится рядом каждую минуту.