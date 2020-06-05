День отца 2020: дата праздника, поздравления, открытки

В Украине День отца получил официальный статус лишь в прошлом году.

В июне во многих странах мира отмечается важный семейный праздник – День отца. Эта знаменательная дата установлена в знак признательности мужчинам, которые добросовестно и самоотверженно заботятся о своих детях.

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В США, Германии и ряде европейских стран День отца начали отмечать около 100 лет назад. Считается, что инициативу нового праздника в 1910 подала американка Сонора Смарт, которая решила таким образом выразить признательность своему одинокому отцу – ветерану Гражданской войны Вильяму Джексону Смарту.

Смарт овдовел, когда его жена погибла при родах их шестого ребенка. Тем не менее, он выходил младенца, а также дал путевку в жизнь своим старшим детям.

Праздник быстро получил признание сначала в штате Арканзас, затем во всей стране, а со временем приобрел популярность в мире.

Когда день отца в Украине 2020

В Украине День отца получил официальный статус лишь в прошлом году. Так, в мае 2019 года. Кабмин одобрил проект соответствующего указа президента, назначив празднование Дня отца ежегодно в третье воскресенье июня.

Если календарь не врет, День отца в Украине в 2020 году отмечается 21 июня.

Примечательно, что немцы традиционно отмечают День отца вместе с праздником Вознесения (в нынешнем году припало на 21 мая), австралийцы встречают подобный праздник в первое воскресенье сентября, а итальянцы — 19 марта. День отца в России все еще не имеет официального статуса.

День отца – поздравления

Этот праздник – отличный повод поздравить мужчин, которые достойно воспитывают своих детей. В сети можно найти поздравления как в стихах, так и в прозе.

"Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими желаем всех благ!"

***

"Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров"

***

Милый папа, поздравляю

В этот чудный, ясный день,

От души тебе желаю

Не скучать и не болеть!

Пусть все будет очень гладко,

Пусть печали прочь уйдут

И расставит по порядку

Жизнь дела за пять минут:

Интересное – оставит,

Доброту – прибережет,

Вычеркнет с полсотни правил,

Чтоб жилось нам без забот!

***

Я тобой горжусь, папуля.

Поздравляю с Днем отца!

Для меня ты самый лучший,

Ты похож на мудреца.

Глаз веселый, бицепс крепкий,

Ум мужской, опора маме.

И всегда ты занят делом,

Не валяясь на диване.

Я горжусь тобой, отец!

И пример с тебя беру.

Ты – огромный молодец!

Папа, я тебя люблю!

День отца - картинки

День отца – фильм

В 1997 году на экраны вышла семейная комедия «День отца» с Робином Уильямсом. Фильм стал ремейком французской ленты «Папаши» 1983 года, с Пьером Ришаром и Жераром Депардье.

Хорошие фильмы на заметку тем, кто хочет устроить семейный кинопросмотр по случаю праздника.

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