Последний месяц лета приготовил украинцам несколько государственных праздников.

В этом месяце нас ожидает несколько важных государственных, международных и православных праздников. Август будет торжественным и насыщенным, поэтому ранее мы подробно рассказывали о том, будут ли дополнительные выходные в августе 2021 в Украине.

Читайте такжеВлюбляют в себя без труда: названы топ-3 знака Зодиака с даром обольщенияНапример, 12 августа отмечается Международный день молодежи. Это отличный повод, чтобы насладиться солнечными деньками уходящего лета.

Православные будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы, Рождество святителя Николая Чудотворца, а также другие знаменательные даты.

Основные праздники в августе и памятные даты

1 августа - День инкассатора, Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

2 августа - День аэромобильных войск

5 августа - Международный день светофора

8 августа - День войск связи Вооруженных Cил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя

9 августа - Международный день коренных народов мира

12 августа - Международный день молодежи

15 августа - День археолога

23 августа - День Государственного Флага Украины

24 августа - День Независимости Украины

28 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика

29 августа - День шахтера

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Автор: Кристина Кащавцева