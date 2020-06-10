День медика 2020: дата и история праздника

В Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения был установлен в июне 1994 года.

День медицинского работника – это ежегодный профессиональный праздник медиков, который отмечают в Украине.

День медика 2020: когда отмечают

Читайте такжеС Днем друзей – красивые поздравительные стихи и яркие открыткиПрофессиональный праздник День медика в Украине традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

В 2020 году праздник выпал на 21 июня.

Традиция чествовать медиков сохранилась в Украине, России, Беларуси, Молдове, Армении и Казахстане.

Кроме того, существует Международный день врача. Его отмечают в первый понедельник октября.

День медика 2020: история праздника

В СССР праздник врачей, медсестер, лаборантов и санитаров ежегодно отмечался тоже в третье воскресенье июня. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 «О праздничных и памятных днях».

В Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения был установлен в июне 1994 года указом президента Леонида Кравчука.

«... В поддержку инициативы работников учреждений и учреждений здравоохранения Украины...», – говорится в соответствующем указе от 3 июня 1994 № 281/94 «О Дне медицинского работника».

День медика – это, в первую очередь, дань уважения и признания важной роли медиков в жизни как страны в целом, так и каждого человека по отдельности.

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