Новый год по восточному календарю наступает не 1 января, а несколько позже. Поэтому, согласно ему, вскоре таки состоится окончательное прощание с годом Крысы и встреча Нового 2021-го года Белого Металлического Быка.
Когда китайский Новый год 2021 - дата
Читайте такжеСретение Господне: что означает праздник, традиции и приметы дняПостоянной даты начала Китайского Нового года нет, и каждый раз он отмечается в разное время – в пределах с 21 января по 21 февраля. Точная дата зависит от второго новолуния после дня зимнего солнцестояния, которое бывает в декабре.
Таким образом, следующий год по китайскому календарю наступит 12 февраля. Да и будут отмечать в этой азиатской стране не 2021-й, а 4719-й год. Продлится год Белого Металлического Быка до 30 января 2022 года.
По киевскому времени Китайский Новый год наступит 11 февраля в 21:05.
Китайский Новый год: выходные
На востоке Новый год один из самых продолжительных праздников, отмечают его обычно около двух недель, то есть в этом году гуляния продлятся с 12 по 27 февраля. Но официально китайцы будут отдыхать всего семь дней – с 12 по 18 февраля.
Традиции празднования Китайского Нового года
Новый год в Китае – главное торжество и отличный повод собраться всей семьей. Сами китайцы называют его Праздником Весны, а история данного праздника насчитывает более 3000 лет.
У китайцев есть собственная легенда, связанная с этим праздником. Так, по древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы вынуждены были прятаться от чудовища по имени Нянь (в переводе с китайского "год"). Это страшное и прожорливое чудовище, которое жило в морской пучине и раз в год, в канун праздника, выходило на сушу и съедало скот и собранный урожай, а заодно и мирное население.
Чтобы задобрить Няня, люди оставляли ему еду в качестве жертвы, а сами прятались. Однако в конце концов люди заметили, что Нянь боится красного цвета, огня и громких звуков. С тех пор на Новый год в Китае наклеивают красные парные надписи дуйлянь перед входом в дом, развешивают такого же цвета фонари и запускают фейерверки.
Накануне праздника каждая семья тщательно убирает свое жилье, таким образом очищая свою жизнь от любых неудач и освобождая место для счастья.
На Китайский Новый год принято собираться всей семьей за праздничным столом. К тому же считается, что в этот день за столом присутствуют духи умерших родственников. На столе обязательно должны быть пельмени, блюда из риса, курицы и бобов.
Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы в этот месяцТрадиционно в Новый год люди дарят друг другу мандарины, символизирующие богатство. Таким образом они желают достатка. Плод мандарина символизирует золото, а плоды апельсина – удачу. Также близким дарят красные конверты с деньгами.
Завершается празднование Китайского Нового года Фестивалем фонарей. Яркую огненную забаву устраивают в последний день гуляний, запуская в небо сотни горящих фонариков.
Приметы на Китайский Новый год
Чтобы 2021 год не стал самым неудачным, не стоит делать следующее:
в первые три дня нового года нельзя убирать или мыть голову – иначе удача смоется или выскользнет с мусором;
позволять детям много капризничать и плакать – это привлечет проблемы в семью;
просить деньги в долг или брать кредит, потому что весь год будете жить от зарплаты до зарплаты;
стоит избегать число 4 – оно считается несчастливым.
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