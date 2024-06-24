Народный праздник 24 июня известен под названиями Иван Купала, Иванов день, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник.

Православная церковь Украины 24 июня по новому стилю празднует Рождество Иоанна Предтечи. В народном календаре этот день известен как Ивана Купала. В давние времена в этот день отмечалось летнее солнцестояние, но с распространением христианства торжество переместилось на день рождения Иоанна Крестителя.

У украинцев Ивана Купала был ярким и долгожданным праздником, который отмечала в основном молодежь. В праздник 24 июня украшали цветами и вьющимися растениями высокий столб и называли это "купальским деревом". Молодые люди устраивали посиделки, прыгали через костер, пели песни, обсуждали сплетни. Девушки плели венки и пускали их по воде.

Очень популярными были купальские купания. По примете, в этот обязательно стоит искупаться в водоеме до захода солнца или хотя бы умыться росой, а также выпить из колодезя. Согласно народным верованиям, вода сегодня обретает целительные и чудодейственные свойства.

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Купала в народе считалась днем разгула нечистой силы и ведьм. В народный праздник 24 июня люди старались не злить знакомых, которых подозревали в связях с ведьмами, чтобы недруг не проклял и не сглазил человека. Девушки в купальскую ночь гадали на судьбу и суженых. Такие обряды считались очень точными.

По старому стилю в праздник сегодня чтят апостолов Варфоломея и Варнаву. В этот народный праздник наши предки собирали клубнику и землянику. Ягоды закрывали на зиму в виде варенья и компота, а из листьев, корней и цветков делали целебные отвары. Этот день считается удачным для лечения болезней легких и горла.

24 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру чувствительные, эмпатичные, сентиментальные. Не умеют быть непредвзятыми - их эмоции влияют на все принятые решения. Критичны к себе, но стыдятся признавать свои ошибки, поэтому редко извиняются. Рожденные 24 июня люди очень отзывчивые и способны не бескорыстную помощь.

Что нельзя делать 24 июня

Строго запрещено на Купалу вредить природе, топтать и сжигать траву, мусорить, выливать отходы в реку, а также резать на мясо домашний скот и птицу.

Нельзя ничего поднимать с земли, а также оставлять себе найденные чужие вещи.

Не стоит работать по дому, заниматься тяжелым физическим трудом - подорвете здоровье.

Запрещено ругаться, употреблять матерные слова, ссориться и спорить с родными, не замечать чужие достоинства и заслуги. Такие действия приведут к испорченным отношениям и восстановить их будет непросто.

Неудачный день для смены внешности - новой стрижки, окрашивания, маникюра, татуировки. Результат окажется неудовлетворительным.

Не стоит в этот день работать в саду и на огороде, сажать новые культуры - они вряд ли приживутся.

Приметы погоды 24 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Сильная роса в этот день предвещает большой урожай огурцов.

Кузнечики и цикады громко стрекочут - к сильной жаре.

Если пошел дождь, то до конца июня частыми будут дожди.

Во время грозы гром звонкий - скоро непогода отступит, глухой - ненастье затянется надолго.

Ночь очень теплая - к хорошему урожаю фруктов в этом году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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