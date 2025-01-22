Дата 22 января известна большим украинским и несколькими мировыми праздниками.

Сегодняшняя дата известна многими интересными фактами и знаменательными событиями. Узнайте, какой праздник 22 января отмечают в Украине и в мире, кто из знаменитостей родился и какие есть народные обычаи этого дня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти апостола от 70-ти Тимофея и мученика Анастасия Печерского. По старому стилю православные вспоминают мученика Полиевкта и преподобного Евстратия.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих и как провести этот день с пользой для души.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День соборности Украины 2025. Он установлен в честь годовщины подписания Акта объединения УНР и ЗУНР. Главным обычаем этого дня считается объединение людей в живую цепочку - символ единства украинских земель.

Из выдающихся украинских деятелей сегодня родились политик УНР Николай Ливицкий, оперный певец Анатолий Мокренко, виолончелист Золтан Алмаши, участник российско-украинской войны и поэт Максим Кривцов.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 22 января праздник День празднования жизни, который призывает вспомнить, насколько ценным является каждое прожитое нами мгновения.

Также в мире наступают сегодня праздники День светлого брауни, День дедушки в Польше, День франко-германской дружбы.

Из мировых знаменитостей 22 января родились философ Фрэнсис Бекон, поэт Джордж Байрон, писатель Роберт Ирвинг Говард, певец Сэм Кук, музыкант Бэн Муди.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня называется Тимофеев день и считается серединой зимы. Крестьяне обходили погреб и смотрели, сколько припасов осталось до весны. Если корма было меньше половины, то докупали новый или сокращали норму кормежки скота. Святому Тимофею молятся о наставлении на праведный путь, достижении целей и укреплении веры.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы не нарушить его запреты. В сегодняшнюю дату нельзя ссориться с близкими, отказывать родным в помощи, завидовать другим (иначе на вас прейдут болезни объекта зависти). День считается неудачным для далеких поездок.

В эту дату есть такие погодные приметы:

домашние животные ведут себя беспокойно и прячутся в теплое место - к похолоданию и снегопаду;

солнце показалось - к ранней весне;

если окна запотели, то скоро потеплеет;

если день теплый, то до конца зимы серьезных заморозков больше не будет.

Погода 22 января будет пасмурной и с температурой близкой к нулю. Осадков в большинстве областей не ожидается.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 22 января отмечают обладатели имен Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Иосиф, Леон, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Эммануил, Яков, Ян.

По старому стилю праздник 22 января наступает у Захара, Павла, Петра, Филиппа, Антонины.

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