День ангела, 22 января, отмечают православные украинцы, чтобы почтить своего ангельского покровителя. В старые времена именинников часто называли в часть святого, в день рождения которого и появился на свет этот человек.
У кого именины сегодня по новому календарю
Георгий - носители этого имени честолюбивы, имеют двойственную натуру. В своих интересах способны прибегать к хитрости и интригам.
Иван - это противоречивый и добродушный человек. В то же время он бывает хитрым, упрямым и бескомпромиссным.
Леонтий - происходит от древних греков. Фактически это прилагательное, значение имени - "львиный". Его представители сильные духом, педантичные, скованные и застенчивые.
Макар - эти мужчины прямолинейны, не знают угрызений совести, но в целом живут достойно.
Николай - эти люди честные, искренние и не выносят лжи. У них широкий кругозор и все решения они принимают самостоятельно.
Петр (и по старому календарю) - носители этого имени прямолинейны, имеют плохую интуицию и полагаются на твердый ум.
Тимофей - это честные, коммуникабельные мужчины, которые легко скрывают свои чувства.
Анастасия - эти женщины обычно холерики, очень умные, но склонны к бездействию. С возрастом их характер становится лучше.
Кто отмечает именины 22 января по старому календарю
Если говорить о старом стиле, то День ангела лишь у четырех человек.
Захар - носители этого имени незлобивы и заботливы. Они внимательны, отзывчивы и гостеприимны.
Павел - представители этого имени скромные, тактичные и очень приятные. Они любят путешествовать, но при этом остаются домашними людьми.
Филипп - эти мужчины своенравные, гордые, но ненадежные и жадные до внимания.
Антонина - эти женщины очень добрые и отзывчивые, к ним тянутся люди. У них мягкая и женственная внешность.