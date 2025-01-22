Сегодня праздник у Георгия, Макара, Захара и других.

День ангела, 22 января, отмечают православные украинцы, чтобы почтить своего ангельского покровителя. В старые времена именинников часто называли в часть святого, в день рождения которого и появился на свет этот человек.

У кого именины сегодня по новому календарю

Георгий - носители этого имени честолюбивы, имеют двойственную натуру. В своих интересах способны прибегать к хитрости и интригам.

Иван - это противоречивый и добродушный человек. В то же время он бывает хитрым, упрямым и бескомпромиссным.

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Леонтий - происходит от древних греков. Фактически это прилагательное, значение имени - "львиный". Его представители сильные духом, педантичные, скованные и застенчивые.

Макар - эти мужчины прямолинейны, не знают угрызений совести, но в целом живут достойно.

Николай - эти люди честные, искренние и не выносят лжи. У них широкий кругозор и все решения они принимают самостоятельно.

Петр (и по старому календарю) - носители этого имени прямолинейны, имеют плохую интуицию и полагаются на твердый ум.

Тимофей - это честные, коммуникабельные мужчины, которые легко скрывают свои чувства.

Анастасия - эти женщины обычно холерики, очень умные, но склонны к бездействию. С возрастом их характер становится лучше.

Кто отмечает именины 22 января по старому календарю

Если говорить о старом стиле, то День ангела лишь у четырех человек.

Захар - носители этого имени незлобивы и заботливы. Они внимательны, отзывчивы и гостеприимны.

Павел - представители этого имени скромные, тактичные и очень приятные. Они любят путешествовать, но при этом остаются домашними людьми.

Филипп - эти мужчины своенравные, гордые, но ненадежные и жадные до внимания.

Антонина - эти женщины очень добрые и отзывчивые, к ним тянутся люди. У них мягкая и женственная внешность.

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