Какой церковный праздник отмечают верующие 22 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

22 апреля по новому церковному календарю чтут память преподобного Феодора Сикеота и святителя Луку. Сегодня также - второй день после Пасхи, Светлый вторник, и день памяти чудотворной Иверской иконы Божией Матери. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 22 апреля (5 мая по старому) - день памяти преподобного Феодора Сикеота и святителя Луки.

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Феодор жил в VI веке и был родом из села Сикеи (возле города Анастасиуполя в Малой Азии). Свое второе имя мальчик получил по названию родного села. Когда Феодору исполнилось шесть, мать подарила ему золотой пояс - надеялась, что сын станет воином. Но ей явился великомученик Георгий и поведал, что Феодор будет служить Господу.

В 14 лет Феодор вырыл пещеру возле храма святого Георгия и стал в ней жить. Со временем принял монашеский постриг в Иерусалиме, вернулся на родину и стал жить при церкви великомученика Георгия. Монах много постился и проводил время в молитве. Со временем пошла молва, что молитвы иеромонаха Феодора исцеляют людей, а его предсказания сбываются - и к монаху потянулись люди. Жители Анастасиуполя уговорили Феодора стать их епископом. Тот согласился, но пробыл на этом посту недолго - уж слишком тяготил он его, но продолжил служение в церкви.

По преданию, Феодор напророчил империи бедствие от ереси и иконоборцев. Так и случилось: в Византии более 100 лет запрещали святые иконы.

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Лука жил в I веке в сирийской Антиохии. Он был в числе первых 70 учеников, которых Иисус послал проповедовать христианскую веру, создателем Деяния святых апостолов и автором одного из четырех Евангелий.

Святитель Лука сопровождал в путешествиях апостола Павла, а после его смерти сам прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В Фивах старец Лука умер как мученик.

Луку считают первым иконописцем - согласно преданию святитель написал первую икону Пресвятой Богородицы и апостолов Петра и Павла.

Какой церковный праздник 22 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого мученика Евпсихия и преподобномученика Вадима, архимандрита, и семи его учеников. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

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22 апреля, по новому и старому стилю - Светлый вторник.

В этот день в церкви вспоминают последнюю проповедь Иисуса в Иерусалимском храме - как Спаситель обличил фарисеев и книжников в лицемерии, тщеславии, властолюбии. Иисус был особенно откровенен в последние дни своей земной жизни: своим ученикам Он рассказал о своих предстоящих страданиях за род человеческий, а также о своем втором пришествии.

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В Светлый вторник также почитают память чудотворной Иверской иконы Божией Матери (дата переходящая).

У этого образа Богородицы удивительная история. Известно, что в IX веке икона хранилась в доме у одной вдовы, недалеко от города Никея в Малой Азии. Это были времена иконоборчества, когда воины императора уничтожали христианские святыни. Как-то к женщине в дом ворвались солдаты, и один из них ударил в образ копьем - из пораженного места тут же потекла кровь. Вдове тогда удалось подкупить солдат и пустить икону по морю.

Спустя два века святыня, стоя на воде, оказалась у берегов Афона, где стоял грузинский Иверский монастырь. Согласно преданию, это произошло во вторник на Пасхальной неделе.

От имени обители икона и получила свое название. Ее расположили над вратами монастыря, поэтому она стала называться еще Портаитиссою, то есть, Вратарницей. Позже образ перенесли в специально построенный храм, там икона находится и с сейчас. Узнать образ очень просто: на щеке Богородицы так и осталась кровоточащая рана от копья.

Иверская икона Богородицы - одна из самых почитаемых у православных, она прославилась множеством чудес. Известно, что святыня исцелила многих больных, а также защищала монастырь от варваров и спасала от голода.

О чем говорят приметы на 22 апреля

В народе 22 апреля - Луков день. Его приметы говорят о погоде и урожае:

если тепло сегодня - такая погода простоит до конца весны, а год будет урожайным;

заморозки в ночь на 22 апреля - будет еще 40 морозных ночей до осени;

кукушка запела - холода больше не жди;

пасмурная погода - лето будет засушливым.

В день Луки принято высаживать на грядки лук.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 22 апреля церковь не одобряет ругань, сквернословие, ссоры, лень, зависть, жадность и чревоугодие. Не следует отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: плохой приметой считается беспорядок в доме - в семье будут проблемы. Также не советуют ссориться сегодня, иначе помириться будет очень сложно.

Что можно делать 22 апреля

В православный праздник сегодня обращаются к преподобному Феодору - молятся об исцелении от недугов, в частности, от болезней глаз и зубной боли. У святого Луки просят помощи в семейных делах и финансах, также его почитают как покровителя врачей и живописцев.

Перед образом Иверской иконы молятся об избавлении от болезней и скорби, просят утешения в бедах, уберечь от пожара, дать хороший урожай, а также помощи при тяжелых обстоятельствах. Считается,что икону следует поставить в доме возле входа - так она будет защищать от бед и неприятностей.

Согласно народным приметам, как уже говорили, в Луков день сажают лук на огороде, но от тяжелого физического труда лучше воздержаться. По поверью, если сегодня съесть головку лука, то здоровье будет крепким, а дела пойдут в гору.

Кто отмечает день ангела 22 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

По старому стилю день ангела у Вадима.

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