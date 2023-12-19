Народный праздник 20 декабря известен под названиями Игнатьев день, Игнатий Богоносец, Амвросимов день.

Православная церковь Украины 20 декабря по новому стилю чтит память священномученика Игнатия Богоносца, который был учеником Иоанна Богослова. По старому стилю 20 декабря церковь чтит епископа Милана Амвросия Мелиоланского.

Наши предки в этот период начинали подготовку к Рождеству Христовому. К этому светлому торжество в доме должно быть уютно и чисто. В народный праздник 20 декабря наши предки убирали в доме, мыли окна, перебирали овощи и фрукты в погребе. Дети начинали учить колядки.

Также в этот народный праздник резали птицу и домашний скот, готовили домашние колбасы и кровянку, солили сало. Однако мясо, молочные продукты и яйца не ели, поскольку продолжался Рождественский пост.

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Дата 20 декабря считается удачной для выпекания, работы с тестом, приготовления хлеба. Но для того, чтобы блюдо получилось удачным, у наших предков существовала традиция: женщины надевали кожух навыворот и в таком виде пекла хлеб. Люди верили, что приготовленные в праздник 20 декабря мучные изделия получаются удачными, а для крепкого здоровья обязательно нужно съесть кусочек домашнего коржика.

20 декабря - удачный день для рукоделия. Девушки в эту дату могут заняться шитьем или вышиванием наряда на свою будущую свадьбу.

20 декабря - знак Зодиака

Рожденный 20 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. По характеру именинники этого дня талантливые во многих сферах, но немного ленивые в быту. Им хорошо дается ручная работа, рукоделие, кулинария. Они отличаются неусидчивостью и непунктуальностью, не любят правила и строгую дисциплину. У рожденных 20 декабря людей доброе сердце.

Что нельзя делать 20 декабря

Нельзя убивать пауков в этот день.

Этот день рекомендуется провести дома по возможности. Не следует уходить далеко от дома.

Нельзя давать обещания, которые вы не сможете выполнить.

В этот день лошади могут вести себя беспокойно, поэтому не стоит повышать на них голос и ездить верхом.

Приметы погоды 20 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если снег целый день идет, то и до Нового года будут продолжаться снегопады.

Легкий и сухой снег предвещает сухую весну.

Утренний туман появился - скоро потеплеет.

Чем больше снега лежит на ветках деревьев, тем богаче будет урожай в следующем году.

Если идет дождь, то до Рождества не будет морозов.

Собака купается в снегу - к снежной метели.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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