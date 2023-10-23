Рождественский пост в 2023 году будет отмечаться по-новому, но его правила не изменятся.

Рождественский пост - один из самых продолжительных в году. Нужен он для подготовки христианина к светлому празднику Рождеству Христового. За время поста верующие очищаются духовно и телесно. Начало поста приходится на день памяти апостола Филиппа, поэтому в народе его также называют Филиппов пост.

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь. После принятия церковной реформы изменилась дата празднования Рождества, а вместе с ней переместились и даты поста. Мы расскажем, когда начинается Рождественский пост и кому разрешено не поститься.

Когда Рождественский пост 2023

Рождественский пост или Филипповка длится 40 дней перед Рождеством. С переходом на новоюлианский календарь Рождество в Украине будут отмечать 25 декабря. А Рождественский пост 2023 по новому стилю начинается 15 ноября и заканчивается 24 декабря.

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Некоторые украинцы продолжат отмечать Рождество 7 января по старому стилю. В таком случае соблюдать Рождественский пост им нужно с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года.

Последний день перед постом, когда ещё разрешена мясная и молочная пища, у православных называется заговенье. Заговенье на Рождественский пост по новому стилю будет 14 ноября, а по старому - 27 ноября.

Рождественский пост - что можно есть

Правила питания в Рождественский пост полностью исключают употребление мяса, яиц и молочных продуктов. Что можно есть в Рождественский пост - зависит от дня недели.

По средам и пятницам в Рождественский пост соблюдают сухоядение. В такие дни можно есть только продукты, которые не проходили термическую обработку. В последнюю неделю поста сухоядение также соблюдают в понедельник.

По понедельникам в Рождественский пост можно есть горячие блюда без подсолнечного масла, а по вторникам и четвергам в блюда можно добавлять масло. В выходные пост наименее строгий - можно даже есть рыбу и пить вино.

Кто может не соблюдать пост

Христианский пост должен помочь человеку, а не навредить ему. Поэтому люди со слабым здоровьем могут не поститься, если отказ от мяса и молочных продуктов вредит их организму.

Также от поста освобождаются люди, которые находятся в сложных жизненных условиях, где соблюдение поста невозможно. К примеру, поста могут не придерживаться военные на передовой и жители прифронтовых территорий. Это не будет считаться грехом, ведь в таких условиях нет возможности составить полноценный постный рацион.

Вот кому можно не соблюдать пост:

дети до 14 лет;

люди со слабым здоровьем, хроническими заболеваниями, возрастными болезнями:

беременные женщины и кормящие мамы;

путешественники, которые долго находятся в дороге;

военнослужащие и жители зоны боевых действий.

Также если вы чувствуете, что не сможете полностью следовать всем правилам Рождественского поста, то попробуйте начать с малого. Например, откажитесь от мяса, яиц и молочных продуктов на указанный период, но готовьте горячую пищу в дни сухоядения.

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