19 февраля в Украине отмечается большой национальный праздник.

Украинцы сегодня отмечают большой государственный праздник, а верующие молятся об укреплении веры. Мы расскажем, какой праздник 19 февраля отмечают в Украине, в мире и в православной церкви, что запрещено делать и какие известны приметы на счастье.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти апостолов от семидесяти Филимона и Архипа. Им молятся об избавлении от сомнений, совете в трудной ситуации и наставлении на праведный путь. По старому календарю верующие чествуют преподобного Вукола.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Национальный праздник сегодня в Украине - День государственного герба. В этот день в 1992 году он был установлен одним из государственных символов страны. Украинский герб известен много столетий, хотя о его значении нет единой версии.

Среди выдающихся украинцев в эту дату родились астроном Клим Чурюмов и терапевт Олег Коркушко.

Какой сегодня праздник в мире

На мировом уровне отмечается 19 февраля праздник Международный день китов и других морских млекопитающих. Цель праздника - просвещать людей о важности подводной фауны и добиться запрета на истребление этих животных во всем мире. Многие виды китов считаются вымирающими или уязвимыми видами из-за загрязнения океанов, глобального изменения климата и китобойного промысла.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День борьбы с плагиатом, День перетягивания каната, День мятного шоколада.

Из известных мировых личностей 19 февраля родились астроном Николай Коперник, физик Сванте Аррениус, музыкант Тони Айомми, актеры Ли Марвин и Бенисио дель Торо.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Архипов день или Филимон Вешний. Наши предки в этот день старались делать добрые дела, например, жертвовали милостыню или кормили бездомных животных. По приметам, сделанное добро вернется человеку в двойном размере. Хозяйки пекли круглый каравай в форме солнца, чтобы ускорить наступление весны.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно знать, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы быть осведомленными о его запретах. 19 февраля нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, иначе будут проблемы со спиной. Однако целый день бездельничать и откладывать важные дела тоже не стоит. Эта дата считается неудачной для рыбалки.

В эту дату есть следующие давние погодные приметы:

если ударили морозы, то лето будет жарким;

вода в колодцах поднялась - к похолоданию;

дует южный ветер - к потеплению;

если уже прилетели журавли и аисты, то скоро наступит весна.

Погода 19 февраля будет облачной и сухой. Ночью ожидаются сильные заморозки.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 19 февраля отмечают Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

По старому стилю праздник 19 февраля отмечают обладатели имён Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Севастьян, Юлиан, Ян, Кристина, Мария, февраля, Марфа.

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