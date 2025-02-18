Какой церковный праздник отмечают 19 февраля верующие по старому и новому стилю, приметы дня, у кого именины.

19 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 19 февраля (4 марта по старому стилю) - день памяти апостолов от семидесяти Архиппа и Филимона.

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Архипп и Филимон, по одной из версий, были братьями, по другой - Архипп был сыном Филимона. Оба посвятили жизнь служению Богу.

Филимона и его жену, равноапостольную Апфию, крестил сам апостол Павел. В своем доме, в городе Колоссы, Филимон с Апфией устроили церковь, где собирались христиане. Но при императоре Нероне на них устроили гонения. В один из языческих праздников толпа схватила супругов и Архиппа. Молодого человека сильно порезали, а Филимона с Апфией приговорили к побиению камнями. Все трое погибли мученической смертью и были причислены к лику святых.

Какой церковный праздник 19 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Вукола, епископа Смирнского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 19 февраля

В народе 19 февраля - праздник Архипов день, Филя Вешний. По его приметам делают прогноз погоды:

если день солнечный выдался - год будет урожайный;

нанесло снега - трава поздно вырастет;

чайка над домом пролетела - лед скоро сойдет.

Если день сегодня совсем теплый, то погода весной будет непредсказуемой.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 19 февраля церковь, как и в любой другой день, не одобряет сквернословие, ложь, ругань, зависть и жадность, отчаяние. Нельзя обижать кого-либо среди людей и животных.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещается отказывать в помощи тем, кто попросит - иначе удача отвернется. Дурная примета - смотреть на звезды, в народе считается, что на того, кто увидит падающую звезду, может "упасть неудача".

Что можно делать 19 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святым апостолам, как к ходатаям за нас перед Господом - просят помощи в укреплении веры, совета, как перестать сомневаться.

По народным приметам хозяйкам нужно посвятить день хлопотам на кухне - чем больше блюд наготовишь, тем богаче будет дом. В старину обязательно пекли каравай и раздавали по кусочку всем домашним. Также следует подать милостыню, накормить нищих или бездомных животных - считается, что чем больше добрых дел будет сделано в Архипов день, тем счастливее и удачнее будет год.

Кто отмечает день ангела 19 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Архип, Богдан, Федот, Дмитрий, Евгений, Никита, Макар, Максим, Федор.

По старому стилю день ангела у Александра, Анатолия, Варсонофия, Василия, Вукола, Дмитрия, Ивана, Максима, Марии, Марфы, Христины, Юлиана.

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