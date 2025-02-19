Сегодня именины у Богдана, Дмитрия, Кристины и других.

День ангела сегодня чаще отмечают как именины, хотя раньше это были два разных праздника. По случаю Дня ангела можно сходить помолиться в храме, отправить трогательную открытку близким или даже подобрать имя своему ребенку.

У кого именины сегодня по календарю нового стиля

Архип - значение имени "повелитель лошадей". Это активные, очень добрые и миролюбивые люди. Они очень терпеливые, надежные, но несколько занудные и жадные.

Богдан - одаренные мужчины с целеустремленным, уверенным и позитивным характером. При этом они принципиальны, категоричны и склонны к лени.

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Дмитрий (также по старому стилю) - жизнелюбивые, импульсивные мужчины. Они практичны, коммуникабельны и обладают хорошим чувством юмора.

Евгений - нерешительные, эрудированные люди, которые легко поддаются влиянию окружающих. Эти мужчины врожденные альтруисты, любят участвовать в благотворительности.

Макар - справедливые, прямолинейные и открытые люди, которым не знакомы угрызения совести, поскольку они всегда поступают правильно.

Максим (также по старому стилю) - доброжелательные, энергичные и дипломатичные люди с хорошей интуицией и своеобразным мышлением.

Никита - заботливые и добрые люди, которые хорошо ладят с животными и детьми. Всегда отстаивают свою точку зрения, даже когда неправы. Они умеют сочувствовать и упрямы.

Теодор - носители этого имени настоящие перфекционисты. Они стремятся к богатой жизни и власти. Известны лидерскими качествами, энергичные, упрямые и творческие.

Федор - мужчины с этим именем честные, напористые и целеустремленные. Они немногословны, педантичны и надежны.

Кто отмечает День ангела по старому православному календарю

Именины по старому стилю также празднуют разные мужчины и женщины.

Анатолий - это нервный, скрытный человек, который внешне может казаться уравновешенным и спокойным. У него мощный интеллект и образцовая нравственность.

Василий - представители этого имени бескорыстные, светлые и спокойные. Они любознательны, любят все новое и имеют прекрасную память.

Иван - нерешительный, импульсивный, но одновременно спокойный человек Он также бесстрашный, общительный и верит в справедливость.

Кристина - яркие, эмоциональные женщины, которые за маской сдержанности скрывают страстную натуру. Они легко находят общий язык с окружающими, коммуникабельны и хорошо воспитаны.

Мария - это сострадательная, жертвенная и добрая женщина. На протяжении всей жизни она остается искренней, открытой и несколько наивной.

Александр - целеустремленный, практичный и настойчивый мужчина, который чувствует себя в компаниях как рыба в воде. Он умеет чувствовать чужую боль, но часто бывает раздражительным и резким.

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