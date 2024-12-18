Народный праздник 18 декабря известен под названиями Модестов день, Саввин день, Савва Освященный.

18 декабря у наших предков было принято заботиться о домашних животных. Также день считается удачным для мужского пола. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и какие есть приметы на счастье.

Что отмечаем 18 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня наступает Международный день мигранта и День военной контрразведки СБУ.

Верующие по новому стилю чтят архиепископа Модеста Иерусалимского, мученика Севастьяна Воина и преподобного Михаила Исповедника. По старому календарю чествуют преподобного Савву Освященного. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 18 декабря отмечают христиане.

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Праздник сегодня считается удачным для мужского пола. Мужчины отдыхали от тяжелого труда и занимались делами для души. По приметам, любая сделанная мужскими руками работа сегодня будет удачной.

18 декабря - счастливый день для владельцев домашнего скота. Можно покупать новых животных и лечить больных. Святому Модесту крестьяне молятся о крепком здоровье лошадей и коров. В эту дату очень важно ласково обращаться со скотом.

Неудачной приметой сегодня считается доверять незнакомцам и делиться с ними личной информацией. Повышается риск стать жертвой мошенничества.

Кто родился 18 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня по характеру сильные, волевые, трудолюбивые. Имеют много друзей и увлечений. Склонны к рискованным и необдуманным поступкам. Имеют большие амбиции и стремятся изменить мир.

Что нельзя делать 18 декабря

Не стоит сегодня одалживать деньги и оформлять кредиты, иначе весь следующий год проведете в долгах.

Не приглашайте в гости малознакомых людей и не принимайте подарки от незнакомцев, а также не делитесь с ними планами и личной информацией.

Мужчинам в праздник 18 декабря нужно воздержаться от тяжелого физического труда.

Категорически запрещено сегодня обижать животных, кричать на них и принуждать к работе.

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