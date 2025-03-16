Сегодняшняя дата связана с несколькими приметами и народными обычаями. Мы рассказали самые интересные факты об этом дне - кто из известных людей родился, что нельзя делать и какой праздник 16 марта наступает в мире и в Украине.
Какой сегодня праздник церковный
По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти священномучеников Савина Ермопольского и Александра Римского. По старому календарю верующие чтят мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Ранее мы рассказывали подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих.
Какой сегодня праздник в Украине
Профессиональный праздник сегодня в Украине - День работников жилищно-коммунального хозяйства. Торжество отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. В этот день принято поздравлять профессионалов, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло.
Из выдающихся украинцев родились сегодня искусствовед Адриан Прахов, прозаик Кристина Алчевская, писательница Соня Грин, поэт Юрий Дараган, художник Николай Пидгорный.
Какой сегодня праздник в мире
На мировом уровне отмечается 16 марта праздник Международный день квилинга. Так называют искусство изготовления картин и изделий из скрученных в спираль полосок бумаги.
Также в мире известны сегодня праздники Всемирный день планетариев, День губ, День свободы информации, День блюд из артишока.
Среди мировых знаменитостей 16 марта родились 4-ый президент США Джеймс Меддисон, физик Георг Ом, поэт Сюлли-Прюдом, кинорежиссер Бернардо Бертолуччи.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Саввин день. Наши предки проводили его в работе на огороде и в саду. Люди начинали собирать березовый сок и сеять рассаду. Святому Савве молились о будущем хорошем урожае.
Наши предки в этот день наблюдали за перелетными птицами - скворцами, аистами, жаворонками. Очень хорошей приметой считается увидеть зарянку - маленькую птичку с оранжевой грудкой. Тому, кто ее встретит в течение всего года будет везти.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Чтобы запомнить запреты этого дня, стоит вспомнить, какой сегодня праздник отмечают в народе. В эту дату нельзя обижать животных, особенно птиц, сжигать траву, рубить деревья и в целом вредить природе. Также не стоит оформлять кредиты и брать деньги в долг, иначе до конца года будете должником.
Об этом дне есть такие погодные приметы:
- если идет дождь, то лето будет дождливым, и наоборот;
- вороны начинают вить гнезда - к улучшению погоды;
- если похолодало, то морозы задержатся еще на неделю;
- ива зацвела - пора проращивать картошку для посадки.
Погода 16 марта принесет во все области похолодание и ночные заморозки. День будет пасмурным, но сухим.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю День ангела 16 марта отмечают Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.
По старому стилю в праздник 16 марта поздравляют Михаила и Марту.