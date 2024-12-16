16 декабря издавна считается удачным днём для работы по дому, но имеет много запретов касательно разговоров. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и как счастливо провести этот день.
Что отмечаем 16 декабря - праздник в Украине
По новому стилю верующие чтят пророка Аггея, мученика Марина и византийской императрицы Феофании. По старому календарю чествуют епископа Иоанна Молчальника и библейского пророка Софония. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 16 декабря отмечают христиане.
По давним приметам, этот день следует провести в тишине. Все сказанные слова будут иметь серьезные последствия, поэтому нельзя говорить необдуманно. А чтобы сложное дело прошло удачно, не разговаривайте во время работы.
Праздник сегодня считается счастливым для работы по дому. Православные верят, что святой Аггей награждает трудолюбивых людей. Поэтому в эту дату можно заняться уборкой, стиркой, ремонтом и прочими задачами, которые долго откладывали.
16 декабря наши предки старались не уезжать далеко от дома и вообще не выходить на улицу без уважительной причины, поскольку опасались столкновения с нечистью и голодными волками.
Кто родился 16 декабря - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня активные, эрудированные, дружелюбная. Имеют развитую фантазию и творческое мышление. У них много друзей и хобби, увлекательная жизнь.
Что нельзя делать 16 декабря
Строго запрещено сегодня болтать не по делу, сплетничать, обсуждать людей за спиной, а также говорить резкие и необдуманные слова, иначе о них пожалеете.
В праздник 16 декабря очень важно избегать ссор и конфликтов. Если поругаться с близкими, то отношения надолго испортятся.
Нельзя одеваться не по погоде, выходить на улицу без шарфа и перчаток, мочить ноги и гулять в людных местах. Значительно повышается риск заболеть.