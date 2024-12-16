Народный праздник 16 декабря известен под названиями Аггей Зимоуказчик, Аггей Инесей, Агеев день, Иван Молчальник.

16 декабря издавна считается удачным днём для работы по дому, но имеет много запретов касательно разговоров. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и как счастливо провести этот день.

Что отмечаем 16 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят пророка Аггея, мученика Марина и византийской императрицы Феофании. По старому календарю чествуют епископа Иоанна Молчальника и библейского пророка Софония. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 16 декабря отмечают христиане.

По давним приметам, этот день следует провести в тишине. Все сказанные слова будут иметь серьезные последствия, поэтому нельзя говорить необдуманно. А чтобы сложное дело прошло удачно, не разговаривайте во время работы.

Видео дня

Праздник сегодня считается счастливым для работы по дому. Православные верят, что святой Аггей награждает трудолюбивых людей. Поэтому в эту дату можно заняться уборкой, стиркой, ремонтом и прочими задачами, которые долго откладывали.

16 декабря наши предки старались не уезжать далеко от дома и вообще не выходить на улицу без уважительной причины, поскольку опасались столкновения с нечистью и голодными волками.

Кто родился 16 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня активные, эрудированные, дружелюбная. Имеют развитую фантазию и творческое мышление. У них много друзей и хобби, увлекательная жизнь.

Что нельзя делать 16 декабря

Строго запрещено сегодня болтать не по делу, сплетничать, обсуждать людей за спиной, а также говорить резкие и необдуманные слова, иначе о них пожалеете.

В праздник 16 декабря очень важно избегать ссор и конфликтов. Если поругаться с близкими, то отношения надолго испортятся.

Нельзя одеваться не по погоде, выходить на улицу без шарфа и перчаток, мочить ноги и гулять в людных местах. Значительно повышается риск заболеть.

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