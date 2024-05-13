Православная церковь Украины 14 мая по новому стилю чтит память мученика Исидора, святого Леонтия Иерусалимского и преподобного Серапиона Синдонита. По старому стилю в праздник сегодня чтят ветхозаветного пророка Иеремия.
В народный праздник 14 мая наши предки занимались посевом огурцов в открытый грунт. Для посадки обязательно выбирали сухой и ясный день. Если погода была неподходящей, то работу откладывали, иначе летом на грядке полезут сорняки.
В этот день существует простой обряд для проверки пригодности погоды к посевам. Для этого на улицу выносили мокрую тряпку и оставляли на ночь. Если к утру ткань полностью не высохнет, то сажать овощи еще рано.
Ещё одним обычаем в праздник 14 мая был выпас домашнего скота и птицы. Выгонять животных на поле крестьяне старались ранним утром, пока не высохла роса. Такая трава считалось особенно полезной и целебной для скотины.
Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для посева пряных и ароматных трав, зелени, пахучие цветы. Эти растения хорошо приживутся и будут приносить двойную пользу. Также в этот день хорошо пройдет любое лечение, особенно болей в животе и почках. Наши предки в этот день пили травяные сборы для желудка.
14 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру сообразительные, дальновидные, проницательные. Они хорошо разбираются в людях и ищут вторую половинку с серьезными намерениями. Одинаково строгие к себе и к окружающим. Настойчивы в своих решениях и не боятся идти против толпы.
Что нельзя делать 14 мая
Лениться, бездельничать, откладывать работу сегодня - к неудачам в делах.
Не жалуйтесь на свою жизнь и не рассказывайте о проблемах, особенно злобным и завистливым людям.
Неудачный день для финансовых вложений, крупных покупок, инвестиций. Также не стоит брать деньги в долг, иначе закрыть его получится нескоро.
При посещении кладбища не стоит устраивать застолье и шуметь возле могил.
Нельзя в этот день ходить на рыбалку, а также покупать и готовить рыбу.
Приметы погоды 14 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если прилетели ласточки и стрижи, то лето будет ранним.
- Утром на траве появилось много росы - к ясной погоде.
- Если распустились молодые еловые шишки, то пора сеять зерновые культуры.
- Если день холодный, то лето будет прохладным.
- Калина уже зацвела - будет хороший урожай овса, льна и подсолнечника.
- Теплая и ячная погода предвещает богатый урожай огурцов.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.