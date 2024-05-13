Народный праздник 14 мая известен под названиями Сидор Огуречник, Сидор Бокогрей, Еремей запашник, Еремей запрягальник, Еремеев день.

Православная церковь Украины 14 мая по новому стилю чтит память мученика Исидора, святого Леонтия Иерусалимского и преподобного Серапиона Синдонита. По старому стилю в праздник сегодня чтят ветхозаветного пророка Иеремия.

В народный праздник 14 мая наши предки занимались посевом огурцов в открытый грунт. Для посадки обязательно выбирали сухой и ясный день. Если погода была неподходящей, то работу откладывали, иначе летом на грядке полезут сорняки.

В этот день существует простой обряд для проверки пригодности погоды к посевам. Для этого на улицу выносили мокрую тряпку и оставляли на ночь. Если к утру ткань полностью не высохнет, то сажать овощи еще рано.

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Ещё одним обычаем в праздник 14 мая был выпас домашнего скота и птицы. Выгонять животных на поле крестьяне старались ранним утром, пока не высохла роса. Такая трава считалось особенно полезной и целебной для скотины.

Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для посева пряных и ароматных трав, зелени, пахучие цветы. Эти растения хорошо приживутся и будут приносить двойную пользу. Также в этот день хорошо пройдет любое лечение, особенно болей в животе и почках. Наши предки в этот день пили травяные сборы для желудка.

14 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру сообразительные, дальновидные, проницательные. Они хорошо разбираются в людях и ищут вторую половинку с серьезными намерениями. Одинаково строгие к себе и к окружающим. Настойчивы в своих решениях и не боятся идти против толпы.

Что нельзя делать 14 мая

Лениться, бездельничать, откладывать работу сегодня - к неудачам в делах.

Не жалуйтесь на свою жизнь и не рассказывайте о проблемах, особенно злобным и завистливым людям.

Неудачный день для финансовых вложений, крупных покупок, инвестиций. Также не стоит брать деньги в долг, иначе закрыть его получится нескоро.

При посещении кладбища не стоит устраивать застолье и шуметь возле могил.

Нельзя в этот день ходить на рыбалку, а также покупать и готовить рыбу.

Приметы погоды 14 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если прилетели ласточки и стрижи, то лето будет ранним.

Утром на траве появилось много росы - к ясной погоде.

Если распустились молодые еловые шишки, то пора сеять зерновые культуры.

Если день холодный, то лето будет прохладным.

Калина уже зацвела - будет хороший урожай овса, льна и подсолнечника.

Теплая и ячная погода предвещает богатый урожай огурцов.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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