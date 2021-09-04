В этот день православные верующие чтят память нескольких святых

Мученики Агафоник, Зотик, Феопрепий, Акиндин, Севириан и другие пострадали за Христа в эпоху правления Максимилиана. Их схватили в разных странах, когда устраивали гонения на христиан. В этот день отмечается народный праздник 4 сентября - Агафонов день.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти мученицы Евлалии

Девушка родилась в Испании, родители ее были христианами. Евлалии было 15 лет, когда император Диоклетиан начал гонение на христиан. Девушка обрадовалась этому и, никому ничего не сказав, ушла в город. Там предстала перед правителем и обвинила его в идолопоклонстве.

Правитель убеждал девушку поберечь свою молодость и красоту, но Евлалия мужественно вынесла страдания и постоянно молилась. Согласно легенде, душа ее вылетела из уст и поднялась к небу. Родители нашли ее уже мертвой, но плакали и радовались о том, что дочь их получила мученический венец.

Праздник 4 сентября - день памяти преподобной Анфусы

Читайте также4 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьАнфуса происходила из знатной семьи и жила в Селевкии. Узнав о христианской вере, она отправилась к святому Афанасию, епископу Тарса, чтобы тот крестил ее. Святой вышел к ней, по молитве явились Ангелы, принесшие воду и одежды для обряда.

Родители злились на дочь, но она домой не вернулась - приняла монашеский постриг и стала жить в пустыне. Вскоре после крещения Анфусы Афанасий был замучен, а сама она умерла через 20 лет.

Приметы 4 сентября

обилие грибов в лесу - рыбалка будет неудачной;

теплый Агафонов день - осень тоже будет погожая;

паутина летит низко - к теплой зиме, высоко - к холодной.

Что сегодня нельзя делать

Согласно приметам, в тот день нельзя дарить и принимать подарки. Если проигнорировать запрет, то неприятности настигнут обоих участников процесса.

Что можно делать 4 сентября

Наши предки в этот день рьяно охраняли урожай - считалось, что именно сегодня нечистая сила хочет его уничтожить. Пращуры выходили ночью на поле, надевая тулуп наизнанку и оборачивая голову полотенцем. В качестве оружия выбирали кочергу - отбиваться от демонов.

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Автор: Кристина Кащавцева