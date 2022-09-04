Народный праздник 4 сентября известен под названием Агафон-огуменник.

Христиане отмечают церковный праздник 4 сентября в честь священномученика Агафоника и ещё нескольких мучеников. Наши предки считали, что в этот день можно встретить лешего в лесу. Лесной дух может увести путника в чащу или украсть ребенка, поэтому в лес 4 сентября ходить опасались.

В этот день на Руси старались задобрить лесных и полевых духов, оставляя им на земле миску каши или пирог. А чтобы отпугнуть духов от участка, одевали пугало в вывернутую наизнанку рубашку и втыкали кочергу в землю.

Дата считается удачной для сбора орехов и заготовки грибов на зиму. Также в этот день рекомендуется совершить хороший поступок. Считается, что совершенное 4 сентября добро вернется к человеку в троекратном размере.

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Что нельзя делать 4 сентября

Нельзя принимать и дарить подарки в этот день, иначе можно накликать на себя неприятности. 4 сентября не стоит проявлять обиду и злопамятность, а также завидовать чужому счастью. В эту дату нельзя ходить в лес.

Приметы погоды 4 сентября

Розовые облака вечером предвещают хорошую погоду.

Если в лесу мало грибов - зима будет снежной и холодной.

Если уродилось мало орехов, то рыба будет плохо ловиться.

Если верхушки деревьев в паутине, то зима будет ранней.

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