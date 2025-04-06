Какой церковный праздник отмечают верующие 7 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

7 апреля по новому церковному календарю чтут преподобного Георгия, митрополита Митиленского. В этот же день начинается Вербная неделя, шестая неделя Великого поста. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 7 апреля (20 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

Видео дня

Георгий с юности вел монашеский образ жизни. Во времена правления императора Льва Исаврянина он попал под гонения иконоборцев. Тогда же его стали называть Исповедником.

На архиерейскую кафедру города Митилена (на острове Лесбос) Георгия поставили при правлении Константина Порфирородного (780-797). В житие сказано, что Георгий вел чистую, целомудренную жизнь, подобно ангельской. Был очень милосердным человеком и всегда помогал нуждающимся, за что был наделен Господом даром чудотворения - умел исцелять неизлечимые болезни и изгонять бесов.

В 815 году, при иконоборце Льве Армянине, Георгия отправили в ссылку в Херсон. Там через 5 лет он и умер - по преданию, в час его смерти над Митиленом воссияла яркая звезда.

***

Сегодня у православных, как по старому, так и по новому стилю, начинается Вербная неделя - шестая неделя Великого поста, которая предшествует Страстной неделе.

Вербная неделя ежегодно выпадает на разные даты, так как зависит от дня Пасхи. В 2025 году Вербная неделя начнется 7 апреля и закончится 13 апреля.

В это время верующие стараются чаще бывать в храме и придерживаться поста. В конце Вербной неделе отмечают два значимых праздника - это Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Эти дни посвящены памяти о том, как у людей поменялось отношение к Христу, и они уверовали в его божественное происхождение.

Какой церковный праздник 7 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Благовещение Пресвятой Богородицы, одна из самых важных дат в церковном календаре. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 7 апреля

По приметам дня судят, каким будет урожай:

утром гром перед дождем - к богатому урожаю овощей;

гром без дождя - жди вечером ненастье;

на осине много сережек - к хорошему урожаю гороха;

небо звездное - будет много ягод и грибов.

В народе говорят: "Хороша калина - плоха яровина" и замечают - если в этот день идет дождь, то будет много калины, но вот урожай яровых будет плохой.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 7 апреля церковь не одобряет ругань, сплетни, ссоры, ложь, лень, зависть, жадность и отчаяние. Не следует обижать кого-либо, отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в этот день не следует отказывать в милостыне, пройти мимо просящего - грешно, нельзя также веселиться, употреблять алкоголь.

Что можно делать 7 апреля

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к преподобному Георгию - просят исцеления для души и тела. Как уже говорили, начинается Вербная неделя, верующие чаще посещают храм и начинают подготовку к Вербному воскресенью.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день следует придерживаться сухоядения. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Верующим, которые отмечают Благовещение по старому стилю, разрешаются горячие блюда с маслом и рыба.

Кто отмечает день ангела 7 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Аркадий, Евдокия, Георгий, Даниил, Прокоп и Петр.

По старому стилю день ангела у Саввы, Тихона.

Вас также могут заинтересовать новости: