7 апреля отмечается большой церковный праздник по старому стилю.

Сегодняшняя дата богата народными обычаями и церковными обычаями. Узнайте в нашей статье подробности о том, какой праздник 7 апреля наступает в мире, Украине и у православных верующих.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти митрополита Георгия Митиленского. По старому стилю верующие отмечают Благовещение 2025. Торжество посвящено библейскому событию, когда Дева Мария узнала от архангела Гавриила, что родит Божьего Сына. Сразу после этого она забеременела от Святого Духа.

Ранее мы подробнее рассказывали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

В этот день родились такие выдающиеся украинцы: писатель Борис Лазаревский, этнограф Илларион Свенцицкий, историк Емельян Прицак.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 7 апреля праздник Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 году вступил в силу указ о создании Всемирной организации здравоохранения. С тех пор ежегодно выбирается новая тема торжества, например, "Давайте поговорим о депрессии" или "Безопасное материнство и роды".

Другие известные сегодня праздники мира - День бобра, День без домашних дел, День кофейного торта, День пива в США.

Из выдающихся мировых деятелей родились 7 апреля миссионер Франциск Ксавьер, поэт Уильям Вордсворт, композитор Рави Шанкар, философ Шарль Фурье, певица Билли Холидэй, поэтесса Габриэлла Мистраль, кинорежиссер Френсис Коппола, актеры Рассел Кроу и Джеки Чан.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Георгиев день. Наши предки начинали подготовку в Вербной неделе - собирали зелень, травы и ветки вербы. В церкви молились о прощении грехов и укреплении веры.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. 7 апреля нельзя скандалить, ругаться матом, завидовать и желать зла другим. Но самым большим грехом в этот день считается безжалостность и отказ в помощи.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

сильный ветер и похолодание сулят богатый урожай летом;

с утра не поют птицы - к непогоде;

похолодало - ещё 2 недели будут морозы;

если ночью видно много звезд, то в этом году уродят бобовые;

гром ударил - к жаркому лету.

Погода 7 апреля будет холодной и пасмурной. В некоторых областях пройдет дождь или мокрый снег.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю сегодня наступают именины у Аркадия, Георгия, Даниила, Петра, Акулины и Евдокии.

По старому стилю в праздник 7 апреля поздравляют Савву и Тихона.