6 сентября в церкви вспоминают Архангела Михаила - одного из высших ангелов. В народе день прозвали Михайлово чудо. О его традициях и главных запретах на церковный праздник рассказываем в материале.
6 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю
История этого дня такая. В IV веке во Фригии (Малая Азия) в местности Херотопа стоял храм, который местный житель возвел во имя Архистратига Михаила - как благодарность за исцеление его немой дочери.
Михаил явился во сне мужчине и сказал, что его дочь заговорит, когда выпьет воды из источника. Так и случилось. После этого вся семья приняла крещение, а мужчина рядом с источником построил храм.
Слава об этом чуде пошла по округе, и к источнику стали приходить люди за исцелением, при чем не только христиане, но и язычники. После этого многие из них принимали христианскую веру.
В возведенном в честь святого Михаила храме в течение 60 лет служил пономарем благочестивый Архипп. Как-то язычники решили уничтожить церковь и Архиппа. Они соединили в одно русло две реки, чтобы мощным потоком смыло храм. Архипп, видя приближающееся бедствие, стал молиться Архангелу Михаилу. Святой появился перед храмом, ударил жезлом - в горе образовалась расщелина, а святой велел воде течь в нее.
Язычнике в страхе убежали, а христиане прославили Бога и Архистратига Михаила за помощь. Место, где произошло это чудо, назвали Хоны - то есть, "отверстие".
Святого почитают 6 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 19 сентября.
Народные приметы на 6 сентября
Приметы дня говорят о том, какими будут погода, зима и весна:
- если утром туман - будет потепление;
- береза вверху с зелеными листьями, а внизу голая - зима будет ранняя, а весна теплая;
- утренние заморозки - к доброй жизни.
В народе 6 сентября - праздник Михайлово чудо. Считают, что морозом в этот день Архистратиг Михаил убивает всякую нечисть, а с этого дня начинаются осенние заморозки.
6 сентября - что сегодня нельзя делать
В это праздник есть несколько строгих запретов:
- запрещено работать - Бог накажет;
- запрещено брать в руки режущие предметы - нельзя резать, рубить, колоть.
- категорически нельзя ругаться, скандалить, обманывать, сквернословить.
На праздник следует помириться со всеми, с кем были в ссоре или на кого держали обиду.
Что можно делать 6 сентября
В этот день хорошо пойти в храм. У святого Архангела Михаила просят исцелить разные болезни, защитить от зла, недобрых людей. Святой также считается покровителем кораблей и полков, поэтому ему молятся о защите во время путешествий.
По народной традиции в этот день девушки пекли пирог и прятали в нем кольцо - кому попадется кусок с кольцом, та вскоре выйдет замуж.
Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.
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