Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 5 ноября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

5 ноября по новому церковному календарю почитают святых мучеников Галактиона и Епистимию. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 5 ноября по новому календарю (18 ноября по старому) - день памяти мучеников Галактиона и его невесты Епистимии, погибших за веру.

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Галактион и Епистимия жили около 250 года в городе Эмесе (Финикия). По преданию, у родителей Галактиона долго не было детей и лишь после того, как они крестились, родился сын. Они воспитали его в христианской вере и дали ему хорошее образование. Галактион мог сделать хорошую карьеру, но он много времени проводил в молитве и одиночестве.

Юношу обручили с девушкой Епистимия, но деь свадьбы долго не назначали, что не нравилось семье невесты. Тогда Галактион сказал, что не может жениться на девушке, так как она язычница. Епистимия приняла христианство - крестил ее сам Галактион. Спустя время они раздали свое имущество нуждающимся, а сами ушли на гору Публион, в тайные женский и мужской монастыри. Там они приняли монашеский постриг и провели несколько лет.

Император Деция и наместник Секунда, которые правили тогда, устраивали гонения на христиан. Правителю донесли о тайных обителях, и он отправил туда своих воинов. Монахи успели убежать в горы, но Галактион остался в келье. Когда его повели на суд, то Епистимия тоже пришла. Их заставляли отречься от веры, но все было безуспешно - святые погибли за веру.

Какой церковный праздник 5 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти апостола от 70-ти Иакова, брата Господня. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 5 ноября

По приметам дня можно узнать, как скоро наступит зима и какой она будет:

выпал первый снег - через 40 дней жди зиму;

снег выпал и не тает - зимой будет тепло;

град в этот день - холода придут в конце ноября;

закат яркий - к ненастью на несколько дней.

В народе день 5 ноября прозвали Галактион и Епистимия. Этот день по приметам считается последним, когда можно еще копать редьку.

Что нельзя делать сегодня, 5 ноября

В церковный праздник 5 ноября церковь выступает против клеветы, сплетен и ссор, жадности и зависти, лени. Не следует отказывать в помощи тому, кто просит.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: лучше не начинать важные дела, не подписывать важные документы и не делать крупные покупки.

Что можно делать 5 ноября

В православный праздник сегодня к святым Галактиону и Епистимии обращаются в молитвах женщины, которые не могут иметь детей и незамужние девушки - с просьбами о хорошем муже. Супруги просят святых укрепить брак, уладить размолвки, непонимание и недоверие.

По народным приметам дня сегодня следует обойти все комнаты в доме с молитвой - это поможет оградить дом от несчастий.

Кто отмечает день ангела 5 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Григорий, Гавриил, Тимофей, Памфил, Тихон, Галактион.

По старому стилю день ангела у Петра, Якова, Николая, Ивана, Максима, Владимира, Александра, Игнатия, Емельяна, Афанасия.

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