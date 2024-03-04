Какой церковный праздник отмечают 5 марта по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

5 марта по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Конона Мандонского. В народном календаре - Конон Огородник. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 5 марта по старому стилю - рассказываем далее.

5 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 марта по новому стилю (18 марта по старому) - день памяти священномученика Конона Мандонского.

Конон родился в начале III века, в Назарете. Он был добрым и простодушным христианином, вел тихую жизнь, занимался огородом, с которого и питался. Знали его как Конон Мандонский, так как он жил в небольшом городке Мандон.

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Во времена правления римского императора Деция Траяна христиане подверглись преследованиям - и Конон в частности. Его схватили, но поскольку Конон поставлял продукты к императорскому столу, решили сразу не казнить, а предложили отказаться от веры. Конон не согласился, поэтому, чтобы наказать, ему вбили в ноги гвозди и заставили бежать перед колесницей, пока тот не упал и не умер под копытами лошадей.

Праздник 5 марта по старому стилю - день памяти князя Киевского Ярослава Мудрого.

О чем говорят приметы на 5 марта

В народном календаре 5 марта - праздник Конон Огородник, Конон Градарь. По приметам дня судят о погоде летом:

день солнечный выдался - лето будет теплым;

5 марта без осадков - летом града не будет;

грачи садятся на гнезда - через три недели можно выходить в поле.

По примете, после Конона должны прийти еще 40 утренних морозов.

Что нельзя делать 5 марта

Среди главных запретов, что сегодня нельзя делать - сквернословить, ругаться, сплетничать, распускать слухи и лениться.

Народные приметы говорят, что в день памяти Конона нельзя лентяйничать, так как святой сам был трудолюбивым. В этот день будет уместной работа связанная с землей, но грабли и вилы лучше не брать в руки - чтобы летом град не побил огород и сад.

Что можно делать 5 марта

Святой Конон Мандонский - покровитель и защитник посева, урожая и всех огородников и садовников. Поэтому святому молятся о хорошем урожае, просят защитить сад и огород от стихии и нашествия вредителей.

По старинной примете в этот день, даже если погода не особо располагает, обязательно надо заняться сельскохозяйственными работами - начинать обрабатывать землю, убирать участок от веток, листьев и мусора, копать грядки. Верят, что обработка земли в этот день принесет богатый урожай в сезоне. Есть у суеверных огородников и особый обряд: выкапывают три лунки, приговаривая "Одна лунка - для суши, другая для мошки, третья для червей" - это якобы должно уберечь огород летом от засухи и вредителей.

5 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Конон, Константин, Марк, Николай, Федор.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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