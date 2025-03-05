5 марта, по давним народным верованиям, следует хорошо потрудиться.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими народными обычаями и международными торжествами. Мы подробно рассказали какой праздник 5 марта наступает в мире и у православных, что строго запрещено и кто из знаменитостей родился в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти священномученика Конона Мандонского. По старому стилю верующие чтят князя Киевского Ярослава Мудрого.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

По старому церковному календарю праздник сегодня в Украине - День Ярослава Мудрого. Украинцы вспоминают князя, который сделал Киевскую Русь развитой и политически важной страной.

5 марта родились такие выдающиеся украинцы: писатель Леонид Глибов, инженер и мостостроитель Евгений Патон, футболист Владимир Безсонов, спортсмен Илья Кваша.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 5 марта праздник Всемирный день молитвы. Все верующие в этот день молятся о том, что больше всего их волнует. Украинцам пригодится молитва за Украину и скорейшую победу нашей страны.

Другие известные сегодня праздники - День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности, Европейский день геодезии, День борьбы с плохим обслуживанием, День уникальных имён, День сырных палочек.

Среди мировых знаменитостей в эту дату родились математик и картограф Герард Меркатор, композитор Георг Гендель, художник Джованни Баттиста Тьеполо, писатель Пьер Пазолини, психолог Дэниэл Канеман.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Конон Огородник. Наши предки уже вовсю трудились в земле - сажали молодые деревья, сеяли рассаду и рыхлили почву. На участке убирали мусор и прошлогодние листья. В целом этот день старались провести в работе на огороде или в доме - по приметам, труд оздоровит человека.

Святой Конон считается покровителем огородников, поэтому ему молятся о хорошем урожае и крепком здоровье растений.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы знать о запретах этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает у верующих. Категорически запрещено лениться, поскольку святой Конон был известен трудолюбием. Если целый день бездельничать, то во всех делах не будет везти. Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, ведь продолжается Великий пост.

В эту дату известны такие погодные приметы:

погода в этот день обманчива и быстро изменится;

если выпал снег, то он нескоро растает;

расцвели подснежники - больше морозов не будет;

дрозды поют - к потеплению.

Погода 5 марта принесет Украине потепление до 7-13 градусов. Осадков и ветра не ожидается.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела отмечают Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.

По старому стилю в праздник 5 марта поздравляют обладателей имен Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

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