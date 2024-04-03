Какой церковный праздник отмечают 4 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

4 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского, а также отмечают день памяти иконы Божией Матери "Геронтисса". Рассказываем о запретах и приметах дня, что празднуют в церкви 4 апреля по старому стилю.

4 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

4 апреля по новому стилю (17 апреля по старому) - день памяти преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского, иконы Божией Матери "Геронтисса", одной из наиболее чтимых икон Богородицы на Афоне.

Икона "Старица" или "Геронтисса" находится на Афоне в Греции и считается чудотворной святыней. Со­глас­но древ­не­му пре­да­нию, пер­вое чу­до от иконы произошло во вре­мя стро­и­тель­ства мо­на­сты­ря на Афоне: несколько ночей подряд из того места, где шла стройка пропадали рабочие иснтрументы и сама иконы. Находили их неподалеку от стройки, и в конце концов догадались, что Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца хочет, чтобы монастырь построили там, где Она подсказывает. Так и поступили.

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Второе чудо случилось уже в самом монастыре: старец-игумен перед смертью попросил священника причастить его, но тот не сильно торопился. То­гда от чудотворной иконы в алтаре по­слы­шал­ся властный голос - он велел священнику тотчас исполнить просьбу игумена. После этого случая ико­ну считают покровительницей стариков, а навзали ее "Ге­рон­тис­са".

От образа со­вер­ша­лось и мно­го дру­гих чу­дес: святыня излечивала от различных тяжелых болезней, исцеляла от бесплодия и помогала при родах.

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Преподобный Иосиф Многоболезненный жил в XIV веке. Он был обычным киевлянином, и однажды тяжело заболел. Тогда он стал молиться Богу и пообещал, что если выздоровеет, то будет служить в Киево-Печерском монастыре до конца жизни. Молитва была услышана - Иосиф выздоровел и поступил в Киево-Печерский монастырь, где принял иноческий постриг.

Все время Иосиф усердно работал, постился и молился. Но его главный подвиг - это послушание братии и любовь к ближним. Таким вот образом тяжелая болезнь стала для Иосифа отправной точкой к служению людям. Похоронен Иосиф в Дальних пещерах Лавры.

Праздник 4 апреля по старому стилю - день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского.

О чем говорят приметы на 4 апреля

В народном календаре 4 апреля - праздник Ольховые смотрины. По приметам дня судят о погоде и каким будет лето:

день солнечный и ясный - и лето таким будет;

дождь с самого утра - к дождливому лету;

на деревьях кора потрескалась - ожидается хорошая погода;

птицы вернулись из теплых стран, но не поют - будут морозы.

В этот день обращали внимание на ольху: если на ней распустились листочки раньше, чем у березы - то летом будет много дождей.

Что можно делать 4 апреля

Чудотворная икона "Геронтисса" помогает избавиться от болезней, в том числе и от неизлечимых, и скорбных жизненных обстоятельств, оказывает милость пожилым людям, помогает в родах, избавлении от бесплодия, а также в учебе.

В этот день принято заготавливать кору ольхи - она содержит дубильные вещества, которые помогают остановить кровотечение и лечить воспаления.

Что нельзя делать 4 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, сплетничать, обижаться и обижать, особенно пожилых людей, отказывать им в помощи. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещается растительное масло, но можно есть горячую пищу.

По народным приметам в этот день нельзя кричать на журавлей и прогонять их - это к несчастьям.

4 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Мария, Адриан, Вениамин, Георгий, Иосиф, Иван, Зосима, Никита, Николай, Никифор, Федор и Яков.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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