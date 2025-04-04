Сегодняшняя дата известна несколькими украинскими традициями. Узнайте подробности о том, какой праздник 4 апреля наступает в мире и в Украине, чего нельзя делать и кого нужно поздравить с именинами.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Иосифа Киево-Печерского, святого Иосифа Песнописца и икону Богоматери "Геронтисса". По старому стилю верующие чтят священномученика Василия Анкирского.
Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как его счастливо отметить.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальных праздников сегодня в Украине нет.
Из выдающихся украинцев родились сегодня ученый Дмитрий Чижевский, член ОУН Николай Лемик, бандурист Виктор Мишалов, певица Квитка Цисык.
Какой сегодня праздник в мире
На международном уровне наступает 4 апреля праздник День создания НАТО. В этот день 1949 года был подписан первый договор коллективной безопасности между 12 странами. Самой важной частью документа считается статья №5, которая гласит: агрессия против любой из стран НАТО приравнивается к нападению на весь альянс.
Другие известные сегодня праздники мира - День вебмастера, День бродячих животных, День моркови, Всемирный день крысы, День витамина С.
Из известных мировых личностей 4 апреля родились писатель Томас Майн Рид, кинорежиссер Эрик Ромер, писательница Мая Энджелоу, музыкант Гэри Мур, а также актеры Роберт Дауни младший, Хит Леджер и Хьюго Вивинг.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Ольховые смотрины. Наши предки собирали молодую ольховую кору и готовили из нее целебные отвары. Если на дереве уже распустились листья - это было сигналом для огородников, что пора сеять первые овощи в открытый грунт.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы быть осведомленными о его запретах. В этот день нельзя нарушать пост и переедать - это считается серьезным грехом. Также строго запрещено оскорблять пожилых людей и обижать животных. Все эти действия навлекут большую беду.
О дате 4 апреля есть такие погодные приметы:
- если резко потеплело, то весь апрель будет теплым;
- гроза предвещает большой урожай ягод и фруктов;
- синие облака сулят теплую, но дождливую погоду;
- птицы с утра не поют - к морозу.
Погода 4 апреля принесет Украине небольшое потепление и сухость. Также в большинстве областей станет больше солнца.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю День ангела 4 апреля отмечают Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
По старому стилю в праздник 4 апреля стоит поздравить обладателей имен Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.