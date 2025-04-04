Узнайте, как благополучно провести 4 апреля и не согрешить.

Сегодняшняя дата известна несколькими украинскими традициями. Узнайте подробности о том, какой праздник 4 апреля наступает в мире и в Украине, чего нельзя делать и кого нужно поздравить с именинами.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Иосифа Киево-Печерского, святого Иосифа Песнописца и икону Богоматери "Геронтисса". По старому стилю верующие чтят священномученика Василия Анкирского.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как его счастливо отметить.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Из выдающихся украинцев родились сегодня ученый Дмитрий Чижевский, член ОУН Николай Лемик, бандурист Виктор Мишалов, певица Квитка Цисык.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне наступает 4 апреля праздник День создания НАТО. В этот день 1949 года был подписан первый договор коллективной безопасности между 12 странами. Самой важной частью документа считается статья №5, которая гласит: агрессия против любой из стран НАТО приравнивается к нападению на весь альянс.

Другие известные сегодня праздники мира - День вебмастера, День бродячих животных, День моркови, Всемирный день крысы, День витамина С.

Из известных мировых личностей 4 апреля родились писатель Томас Майн Рид, кинорежиссер Эрик Ромер, писательница Мая Энджелоу, музыкант Гэри Мур, а также актеры Роберт Дауни младший, Хит Леджер и Хьюго Вивинг.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Ольховые смотрины. Наши предки собирали молодую ольховую кору и готовили из нее целебные отвары. Если на дереве уже распустились листья - это было сигналом для огородников, что пора сеять первые овощи в открытый грунт.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы быть осведомленными о его запретах. В этот день нельзя нарушать пост и переедать - это считается серьезным грехом. Также строго запрещено оскорблять пожилых людей и обижать животных. Все эти действия навлекут большую беду.

О дате 4 апреля есть такие погодные приметы:

если резко потеплело, то весь апрель будет теплым;

гроза предвещает большой урожай ягод и фруктов;

синие облака сулят теплую, но дождливую погоду;

птицы с утра не поют - к морозу.

Погода 4 апреля принесет Украине небольшое потепление и сухость. Также в большинстве областей станет больше солнца.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 4 апреля отмечают Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

По старому стилю в праздник 4 апреля стоит поздравить обладателей имен Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.

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