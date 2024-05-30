31 мая: церковный праздник сегодня, что сделать, чтоб не заболеть и не потерять деньги

Какой церковный праздник отмечают 31 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

31 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают апостола от 70-ти Ерма. В народе день получил прозвище Еремей Распрягальник, Бобовник. О традициях и приметах 31 мая и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

31 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящих) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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31 мая по новому календарному стилю (13 июня - по старому) - день памяти святого апостола от 70-ти Ерма.

Ерм жил в I-II веках в Каппадокии. О его жизни известно немногое. Сначала он служил воином, но затем крестился и стал одним из 70-ти последователей Иисуса. Ерм проповедовал христианскую веру, а со временем его сделали епископом Филиппополя Фракийского. Ерм написал известное сочинение "Пастырь".

Наряду с другими христианами епископ страдал от гонений язычников. За свою веру, по одной из версий, он был казнен.

Церковный праздник 31 мая по старому стилю

31 мая по старому календарному стилю вспоминают мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев.

О чем говорят приметы на 31 мая

По приметам этого дня судят, какой будет погода в ближайшее время и зима, будет ли урожай:

туман выпал с утра - погода скоро ухудшится;

дождь пошел - богатого урожая не будет, а если погода хорошая - уродит много пшеницы и овса;

ненастье в этот день - зима будет очень лютой;

кукушка громко кукует - установится хорошая погода.

В народном календаре 31 мая - праздник Еремей Распрягальник. В этот день заканчивают посевные работы, которые начались 1 мая, в день Еремея Запашника. Также день называют Бобовник, так как садили бобовые культуры.

Что нельзя делать 31 мая

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, ругани, жадности, зависти, уныния.

Народные приметы не советуют в этот день затевать переезд - смена жилья может повлечь за собой проблемы с деньгами и работой, а также плохо скажется на здоровье. Не следует сегодня купаться в водоемах, рыбачить, ходить в лес - по народным поверьям, в это время разгуливают русалки и могут увлечь за собой.

Что можно делать 31 мая

У святого Ерма просят исцеления от тяжелых болезней и сил - считается, что святой помогает вынести испытания, которые выпадают на долю.

Хорошей приметой сегодня считается помочь кому-то, если не деньгами, то едой и вещами - если этого не сделать, то, по поверьям, в дом придет нищета.Как уже говорилось, в этот день хорошо сажать бобовые. Посеять их нужно постараться до того, как запоет кукушка, иначе урожая не видать.

31 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп, а также Давид, Матрона, Павел, Семен, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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