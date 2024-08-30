Какой церковный праздник отмечают 31 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

31 августа по новому церковному календарю православные верующие отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Рассказываем о традициях и приметах 31 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

31 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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31 августа по новому церковному календарю (13 сентября по старому) - праздник Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Пояс Девы Марии - это единственная реликвия Ее земной жизни, которая сохранилась до наших дней.

По преданию, этот пояс соткала сама Богородица из верблюжьей шерсти, а в конце жизни отдала его апостолу Фоме. После Успения Девы Марии пояс хранился в Иерусалиме у благочестивых христиан. В IV веке сын византийского императора Феодосия Великого, Аркадий, привез пояс в Константинополь, а с середины V века он хранился во Влахернской церкви. Когда на византийский престол взошел император Лев Мудрый, то от пояса исцелилась его жена, императрица Зоя. Тогда она, чтобы как-то выявить свою благодарность, весь пояс вышила золотой нитью. Таким он и остался до нашего времени. Его торжественно вернули в храм.

Праздник Положение честного пояса Пресвятой Богородицы учредили в XII веке. Сейчас святыня разделена на несколько частей: крупные фрагменты находятся в Ватопедском монастыре на Афоне, в Трирском монастыре и в Грузии. Исцеление от пояса по молитвам к Богородице получают и сейчас.

Церковный праздник 31 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мучеников Флора и Лавра, а также иконы Божией Матери "Всецарица" и "Прибавление ума".

О чем говорят приметы на 31 августа

По приметам дня судят о погоде и какой будет зима:

лебеди улетают на юг - снег рано выпадет;

журавли курлыкают громко - к дождю;

птица домашняя нахохлилась - погода испортится;

муравьи утепляют муравейник - зима будет суровой.

В народе 31 августа - праздник Куприянов день. Прозвали его так в честь святого мученика Куприяна, память которого также совершается сегодня. Второе название дня - Журавлинка, так как с этого времени начинается сезон сбора клюквы. Также, по одной из легенд, журавли в это время собираются на "вече" и решают, что им делать: улетать на юг или еще обождать. Мы также рассказывали, какой сегодня праздник в народном календаре и об обычаях и запретах этого дня.

Что нельзя делать 31 августа

31 августа, как и в любой другой день, Церковь выступает против ругани и злости, клеветы, сплетен, осуждения, зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы дня не советуют сегодня отправляться в дорогу, делать подарки и просить в долг деньги.

Что можно делать 31 августа

В этот день молятся об исцелении души и тела, женщины просят Богородицу о благополучной беременности, о здоровье для детей, благополучии в браке. Также принято благодарить Матерь Божью за все, что есть.

В народе в этот день убирают в доме и идут в лес за клюквой - из ягоды делаю морсы, пекут пироги, заготавливают на зиму. Также готовят блюда из картофеля нового урожая, а на огородах пришла пора стягивать тыкву.

31 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Михаил, Александр, Владимир, Мирон, Дмитрий, Геннадий.

По старому стилю именины празднуют Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Макар, Лука, Михаил, Юлиана.

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