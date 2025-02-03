Праздник 3 февраля интересен своими праздниками и традициями.

Сегодняшняя дата интересна несколькими мировыми торжествами и народными обычаями. Мы подробно рассказали, какой праздник 3 февраля отмечают в Украине и в мире, кто родился из знаменитостей и чего ни в коем случае нельзя делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Они считаются покровителями младенцев и им можно молиться о детском здоровье. По старому стилю верующие чтят преподобного Максима Исповедника.

Читайте в другом нашем материале, какой сегодня церковный праздник наступает у православных.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств в нашей стране в эту дату не отмечается. В народе праздник сегодня в Украине известен как Симеон и Анна.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились поэт Владимир Самийленко, телеведущий Игорь Пелих, митрополит ПЦУ Епифаний, певица Вера Брежнева.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 3 февраля праздник День золотистого ретривера - одной из самых популярных пород собак. Их любят за преданность, ласковость, высокий интеллект. Основала торжество любительница ретриверов Кристен Шройер, чей любимец родился в этот день.

Международное профессиональное торжество сегодня - День женщины-врача. Дата праздника выбрана в честь дня рождения Элизабет Блэквелл - первой в мире женщины, которая получила высшее медицинское образование.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День борьбы с ненормативной лексикой, День свободной любви, День подкормки птиц, День морковного торта.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились композитор Феликс Мендельсон, драматург Герхард Хауптман, писательница Симоне Вейль, психолог Пол Гилберт, актеры Айла Фишер ("Скуби-Ду", "Иллюзия обмана", "Незваные гости") и Уорик Дэвис ("Гарри Поттер", "Автостопом по галактике", "Звездные войны", "Хроники Нарнии").

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Починки. Согласно давним приметам, в эту дату стоит как следует поработать, закончить давние дела по дому, убраться или поухаживать за садом. Чем больше работы сделает человек, тем здоровее и благополучнее будет в этом году. День считается удачным для ремонта и починки сломанных предметов.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Стоит помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя лениться, откладывать "на потом" важные дела, не выполнять обещания. Также не стоит носить грязную, порванную одежду и обувь, иначе будут болеть ноги.

3 февраля известны следующие погодные приметы:

облачная ночь предвещает богатый урожай в этом году, а если звезды и луну отчетливо видно, то ждите неурожая;

небо на закате алое - к похолоданию;

если синицы и воробьи громко щебечут, то весна будет ранней;

снегопад предвещает дождливое лето.

Погода 3 февраля принесет похолодание, особенно ночью. Днем в большей части областей ожидается мокрый снег.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 3 февраля отмечают обладатели имён Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей, Ян, Анна.

По старому стилю праздник 3 февраля наступает у Евгения, Ивана, Ильи, Максима, Яна, Агнии, Анны.

Вас также могут заинтересовать новости: