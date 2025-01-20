Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 21 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

21 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Максима, исповедника, а также Ктиторскую и Ватопедскую иконы Божией Матери. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 21 января (3 февраля по старому стилю) - день памяти преподобного Максима, исповедника и Ктиторской и Ватопедской икон Божией Матери.

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Преподобный Максим родился в Константинополе около 580 года. Он получил хорошее образование, был добросовестным человеком, и вскоре стал первым секретарем византийского императора Ираклия. Долго жить придворной жизнью у Максима не получилось, и он удалился в Хрисопольскую обитель (на противоположном берегу Босфора - ныне Скутари). Там принял иноческий постриг, а в скором времени благодаря своим добродетелям был избран игуменом монастыря.

Немного позже богословы пригласили Максима в Александрию, где проповедник выступил против ересей монофизитов и монофелитов, а также стал инициатором созыва Латеранского собора, который осудил монофелитство. Но случилось так, что среди сторонников ереси оказалось много влиятельных людей - Максима обвинили в измене отечеству и заключили в тюрьму. Преподобного жестоко пытали, а затем отправили в сылку в Колхиду. Произошло неимоверное: святой, которому отрезали язык и усекли правую руку, снова обрел способность говорить и писать.

После себя Максим исповедник оставил большое богословское наследие.

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История Ктиторской и Ватопедской икон Богоматери связана с Ватопедским монастырем, что на Афоне.

Ктиторскую икону Божией Матери монастырю на Афоне пожервовал император Феодосий Великий - как благодарность за то, что его сын чудесным образом спасся заступничеством Богоматери во время морской бури у берегов монастыря. Когда уже все думали, что царевич погиб, то случайно обнаружили его спящим на берегу под кустарником. Кстати, в память об этом событии монастырь и получил свое название - Ватопед, что переводится как "куст отрока". Император украсил и обогатил Ватопедский монастырь, а подаренную им икону назвали "Ктиторской", то есть, в честь ктитора, в переводе - устроителя и украшателя (другое название святыни - Виматарисса, или Алтарница).

В 862 году, когда арабы, разорившие Крит, Сицилию и другие острова, стали приближаться к Ватопеду, иеродиакон прп. Савва Виматарис спрятал Ктиторскую икону и крест в колодец под помостом алтаря и поставил перед ними горящую свечу. Священника увели в плен, из которого он выбрался через 40 (по другим источникам - 70) лет. После он вернулся на Афон и вместе с другими монахами стал восстанавливать монастырь. Когда сдвинули плиту колодца, где была спрятана икона с крестом, оказалось, что свеча перед ними горит до сих пор. Святыни перенесли в монастырь, а та свеча и сейчас неугасимо горит возле святой Ктиторской иконы Богоматери - монахи, добавляя воск, сохраняют ее таким образом из рода в род.

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Чудотворная Ватопедская икона прославилась в 807 году, когда предупредила игумена монастыря, что на обитель собираются напасть разбойники. После утрени игумен услышал от фрески на стене с изображением Божией Матери голос. Он сказал: "Не отверзайте сегодня врат обители, но взойдите на стены монастырские и разгоните разбойников". Игумен увидел, что лик Богоматери и Младенца Иисуса оживились, а Младенец простер руку, и закрывая уста Матери и сказал: "Нет, Мать Моя, не говори им этого, пусть они будут наказаны". Но Богоматерь, удерживая руку Сына, снова произнесла двукратно те же слова. Монахи поспешили на монастырские стены и отразили нападение разбойников. Ватопедская икона Богоматери с той поры известна также, как "Отрада", или "Утешение" и считается частично нерукотворной. При реконструкции монастыря фреску вырезали из стены и облачили в богатый киот.

Список (копия) этого образа был семейной иконой семьи Тупталов - Савва Туптало был сотником войска Запорожского и ктитором Кирилловского монастыря. Его сына, Даниила, а в монашестве - святителя Димитрия Ростовского, икона сопровождала всю жизнь, а в конце ее Димитри отправил святыню в Киев, в Кирилловский монастыр, чтобы ее установили над могилой родителей. В XIX веке святыня была утрачена.

В 2023 году на северном фасаде Кирилловской церкви, на том же месте, что и в XVII веке, возобновили две иконы - Ватопедской Богородицы и святого Мелетия Антиохийского.

Какой церковный праздник 21 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобных Григория чудотворца и Григория затворника, Печерских. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 21 января

Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:

погода ясная - весна будет погожей;

в полночь сквозь облака видно луну - в полях будет хороший урожай;

небо днем чистое - жди заморозков.

В народе календаре 21 января - праздник Максимов день, Максим-утешитель. По народным обычаям в этот день мужу и жене нужно, держась за руки, и стряхнуть с деревьев иней - считается, что это принесет в дом счастье.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 21 января нельзя желать зла, мстить, отказывать в помощи, а также ругаться, обижать кого-либо. Церковь порицает лень, ненависть, зависть, жадность, осуждение и отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ссориться, особенно с близкими, и давать в долг соль - из дома уйдут счастье и достаток.

Что можно делать 21 января

В православный праздник сегодня обращаются к преподобному Максиму, как к ходатаю за нас перед Богом - молятся о заступничестве вдов и сирот, просят утешить в обидах, бедах и огорчениях. Также почитают сердобольных людей, которые когда-то пришли на помощь.

К образу Ватопедской Божьей Матери обращаются с просьбами защитить от стихийных бедствий, эпидемий, помочь в победе над врагами, исцелить заболевания, избавить от греховных страстей. Молитва любой Богородичной иконе помогает в обретении семейного благополучия, к ним обращаются с молитвами за здоровье и счастье детей.

В народе считается, что на Максима нужно обязательно сделать какое-то благое дело - за добро непременно воздастся.

Кто отмечает день ангела 21 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим, Тимофей.

По старому стилю день ангела у Василия, Василисы, Виктора, Владимира, Георгия, Григория, Дмитрия, Доминики, Евгения, Емельяна, Ивана, Ильи, Михаила, Пафнутия, Юлиана.

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