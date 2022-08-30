Почему Усекновение главы Иоанна Предтечи так называется, и что нельзя делать в эту дату - узнайте в материале УНИАН.

Каждый год 11 сентября православные верующие отмечают праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи - скорбное событие, зафиксированное в Священных Писаниях. В эту дату, менее двух тысяч лет назад, был казнен великий пророк Иоанн Креститель. УНИАН расскажет, что нельзя делать на праздник Головосечение.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на сентябрь 2022.

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2022 - дата и история

Данное торжество не относится к числу двунадесятых, но православные верующие ежегодно отмечают его 11 сентября, как важное событие в христианстве. В эту дату строгий пост соблюдают даже те, кто не считает себя набожным человеком, как дань уважения святому, который долгое время в пустыне питался диким медом да чахлой растительностью.

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История события печальна - по преданию, голову Иоанна отрубили по приказу царя Ирода. Падчерица царя исполнила танец, который очень понравился Ироду, и в награду попросила голову пророка. В итоге Иоанн Креститель пострадал за свою веру и принял мученическую смерть во имя Спасителя нашего.

Что нельзя делать на праздник Головосечение - главные запреты

Усекновение главы Иоанна Предтечи - это праздник в неклассическом смысле этого слова. В данном случае речь идет о том, чтобы "быть праздным", то есть "оставаться без дела". Делается это в честь православного святого, который предсказал рождение Иисуса Христа.

В день Усекновения главы нельзя:

подавать к столу что-либо на блюде;

употреблять пищу животного происхождения;

ссориться, сплетничать и завидовать;

брать в руки ножи, пилы и ножницы, работать с помощью них;

употреблять фрукты и овощи красного цвета;

петь и танцевать;

жениться, венчаться и крестить ребенка.

Также в этот день категорически запрещено резать предметы круглой формы ножом. Считается, что таким образом вы можете опорочить память Иоанна Предтечи и неуважительно отнестись к его голове, которая тоже, по роковой случайности, круглой формы.

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