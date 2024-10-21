Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 22 октября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

22 октября по новому церковному календарю вспоминают украинского святого Рафаила, митрополита Киевского, Галицкого и всей Руси. О традициях и приметах 22 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 22 октября по новому церковному календарю (4 ноября по старому) - день памяти святителя Рафаила, митрополита Киевского, Галицкого и всей Руси.

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Митрополит Рафаил (в миру Михаил Заборо́вский) - украинский церковный, общественный и образовательный деятель, святой. Родился он в 1676 году, в городе Зборов (ныне Тернопольская область). Учился в иезуитских школах, затем в Киево-Могилянской Академии. В 1723 году его назначили обер-иеромонахом Российского имперского флота, затем он был архимандритом Тверского монастыря и асессором св. Синода, епископом Псковским и Нарвским.

В1731 году Михаил был назначен архиепископом Киевским и Галицким. Во время пребывания на должности он работал над подъемом научного уровня и материального состояния Киево-Могилянской Академии. Год спустя после его назначения к нему обратился сербский митрополит Сеяднович - просил прислать ему десять ученых из Киевской Академии.

При Заборовском построили Большую Лаврскую колокольню, достроили колокольню Софийского собора и второй этаж Староакадемического (Мазепиного) корпуса Киево-Могилянской Академии. Также при митрополите был изготовлен софийский иконостас, завершено строительство Дома митрополита. Шедевром украинской барочной архитектуры стали Ворота Заборовского.

Умер 22 октября 1747 года, похоронили его в склепе на территории Софийского собора, а его тело оставалось нетленным и было открытым для осмотра в подземной крипте Софийского собора. Но в 1937 году советские археологи открыли гробницу и, согласно официальным советским документам, изъяли и уничтожили мощи как такие, что "не имеют научной ценности"). Но в 2022 году украинские археологи открыли древнейшую крипту гробницы и выяснили, что в 1937 году археолог Феодосий Мовчановский, возглавлявший раскопки гробницы митрополита, спас мощи - он вернул их в крипту и замуровал гробницу.

В 2023 году решением Священного Синода Православной церкви Украины митрополит Рафаил причислен к лику святых.

Какой церковный праздник 22 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти апостола Иакова Алфеева. Ранее УНИАН подробно рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 22 октября

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время:

дождь пошел с утра - скоро похолодает;

в этот день выпал снег - будет хороший год;

сосульки на крышах появились - к морозной зиме.

В народном календаре 22 октября - день Аверкия, названный так в честь равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, память которого также совершается сегодня. С этого дня ждали наступления настоящих зимних холодов.

Что нельзя делать сегодня, 22 октября

В церковный праздник 22 октября, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также лени, зависти, жадности, мести и отчаяния.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит заниматься домашней работой - стирать, убирать, шить и вязать, отправляться в дальнюю дорогу, а также не следует отказывать в милостыне или помощи нуждающимся - говорят, что тогда можно потерять финансовое благополучие.

Что можно делать 22 октября

В молитвах на православный праздник сегодня просят исцеления от болезней, вразумления, помощи в трудных жизненных ситуациях.

Считается, что день по возможности нужно провести в семейном кругу. Поскольку с этого дня нужно ждать прихода холодов, то стараются как можно скорее завершить все строительные работы.

Кто отмечает день ангела 22 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Федор, Иван, Василий, Елизавета, Анна, Герман, Григорий, Николай, Ираклий, Максим.

По старому стилю день ангела у Якова, Максима, Константина, Ефима, Петра.

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