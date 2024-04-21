Какой церковный праздник отмечают 22 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

22 апреля православные верующие вспоминают преподобного Феодора Сикеота и святителя Луку. В этот день начинается Вербная неделя. В народном календаре - Луков день. О его традициях, приметах и запретах и кого почитают в церкви 22 апреля по старому стилю - рассказываем ниже.

22 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

22 апреля по новому календарю (5 мая по старому) - день памяти преподобного Феодора Сикеота и святителя Луки.

Феодор жил в VI веке и был родом из села Сикеи (возле города Анастасиуполя в Малой Азии). Свое второе имя мальчик получил по названию родного села.

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Когда мальчику было 6 лет, мать решила подарить ему золотой пояс - надеялась, что сын станет воином. Но ей явился великомученик Георгий и открыл, что Феодор будет служить Господу. В 14 лет Феодор вырыл пещеру возле храма святого Георгия и стал в ней жить, а со временем принял монашеский постриг в Иерусалиме. Затем вернулся на родину и стал жить при церкви великомученика Георгия. Монах много постился и проводил время в молитве. Со временем пошла молва, что молитвы иеромонаха Феодора исцеляют людей, а его предсказания сбываются - и к Феодору потянулись люди. Жители Анастасиуполя уговорили Феодора стать их епископом. Тот согласился, но пробыл на этом посту недолго - уж слишком тяготил он его, но продолжил служение в церкви. По преданию, Феодор напророчил империи бедствие от ереси и иконоборцев. Так и случилось: в Византии более 100 лет запрещали святые иконы.

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Лука жил в I веке в сирийской Антиохии. Он был в числе первых 70 учеников, которых Иисус послал проповедовать христианскую веру, создателем Деяния святых апостолов и автором одного из четырех Евангелий.

Святитель Лука сопровождал в путешествиях апостола Павла, а после его смерти сам прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В Фивах старец Лука умер как мученик.

Луку считают первым иконописцем - согласно преданию святитель написал первую икону Пресвятой Богородицы и апостолов Петра и Павла.

Праздник 22 апреля по старому стилю - день памяти мученика Евпсихия, мученика Дисана.

О чем говорят приметы на 22 апреля

В народном календаре 22 апреля - Луков день. Его приметы говорят о погоде и урожае:

тепло в этот день - такая погода простоит до конца весны, а год будет урожайным;

заморозки в ночь на 22 апреля - будет еще 40 морозных ночей до осени;

кукушка запела - холодов больше не будет;

пасмурная погода - лето будет засушливым.

В день Луки принято высаживать лук на грядки.

Что можно делать 22 апреля

Преподобному Феодору молятся об исцелении от недугов, в частности, от болезней глаз и зубной боли. У святого Луки просят помощи в семейных делах и финансах, также его почитают как покровителя врачей и живописцев.

Как уже говорилось, в Луков день сажают лук на огороде, убирают в доме, стирают. По народной примете, сегодня нужно съесть головку лука - будет крепким здоровье и все дела пойдут в гору.

Что нельзя делать 22 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - вступать в словесные перепалки, ссориться, отказывать в помощи, лениться. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещается горячая еда, положено придерживаться сухоядения.

Плохой приметой считается беспорядок в доме - к множеству проблем в семье. Также не советуют ссориться сегодня, так как будет сложно помириться.

22 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

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