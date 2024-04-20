Какой церковный праздник отмечают 21 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

21 апреля православные верующие вспоминают преподобную Марию Египетскую. О традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 21 апреля по старому стилю - рассказываем ниже.

21 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

21 апреля - день памяти преподобной Марии Египетской. Святую вспоминают на пятую неделю Великого поста, поэтому дата одинакова для старого и нового календаря.

Мария жила в середине V века, в Египте. Когда ей было 12, она отправилась в Александрию и там стала блудницей. Так и жила в грехе до 30 лет, пока случайно с группой паломников не попала в Иерусалим, в храм Гроба Господня. Но сначала Мария не смогла зайти в церковь - какая-то неведомая сила не пускала ее. Тогда девушка стала молиться и плакать перед иконой Богородицы в притворе храма. Лишь после этого она смогла войти внутрь и там услышала голос: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой".

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Мария так и сделала - перейдя реку, следующие 47 лет она провела в одиночестве в пустыне, в молитве и покаянии. Лишь однажды ее встретил иеромонах Зосима, которого Мария попросила прийти через год причастить ее. Монах так и сделал - он увидел, как женщина перешла с другого берега Иордана по воде, словно по суше. Спустя год Зосима нашел тело Марии в пустыне и похоронил ее - могилу для нее вырыл лев.

Праздник 1 апреля по старому стилю - день памяти апостолов от 70-ти Иродиона и других.

О чем говорят приметы на 21 апреля

По приметам дня судят о погоде, каким будет лето и какого ждать урожая:

если береза раньше распустилась, чем клен - лето будет сухим, а если наоборот - дождливым;

много цветов на черемухе - жди сырое лето;

пошел дождь - он затянется надолго;

гром в этот день - будет хороший урожай.

Также 21 апреля наблюдали за черемухой: чем раньше зацветет - тем жарче будет лето.

Что можно делать 21 апреля

Мария Египетская считается покровительницей женщин, особенно тех, кто грешит и хотел бы покаяться. Святой молятся, когда стараются победить тот или иной грех, просят отвести от греха и благословить на верность и целомудрие.

По народным традициям день нужно посвятить домашним хлопотам. Потерять что-то в этот день считается хорошей приметой - вскоре ждите прибыли.

Что нельзя делать 21 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, сквернословить, отказывать в помощи и лениться.

Продолжается Великий пост 2024 - для тех, кто постится, мясо, рыба, яйца, молоко - под запретом, но разрешается вареная и тушеная пища с растительным маслом.

В этот день стараются не заниматься тяжелым трудом - в народе говорят, что от работы, выполненной сегодня, будет мало толку.

21 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Александр, Денис, Иван, Кондратий, Николай, Федор, Януарий и Яков.

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