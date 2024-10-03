4 октября по новому церковному календарю вспоминают священномученика Иерофея. О традициях и приметах 4 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.
4 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
4 октября по новому церковному календарю (17 октября по старому) - день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского.
Иерофей жил в I веке, в Афинах и состоял в Ареопаге - Верховном суде Афин. Вместе с Дионисием Ареопагитом он присутствовал на проповеди апостола Павла, и тоже уверовал в Христа. Апостол Павел позже рукоположил Иерофея в сан епископа.
Иерофей Афинский вел благочестивую жизнь, был мудрым наставником и много сделал для распространения христианской веры. По преданию, он вместе с другими апостолами были при погребении Пресвятой Богородицы, они воспевали божественные песнопения, провожая Ее. Однако, как и другие христиане в те времена, священномученик Иерофей, епископ Афинский, попал под гонения и погиб.
Церковный праздник 4 октября по старому стилю
Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти апостола от 70-ти Кодрата, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея.
О чем говорят приметы на 4 октября
Приметы дня говорят о том, какой будет погода в октябре, зимой и весной:
- день пасмурный выдался - такая погода будет еще месяц;
- ветер сильный - зима будет суровой;
- листья у березы пожелтели вверху только - весна будет теплой и ранней;
- потеплело к вечеру - зимой будет много снега.
В народе 4 октября - праздник Ерофеев день, Ерофея Лешегона, Проводы Лешего. Считается, что с этого момента осень поворачивает на зиму - "С Ерофея и зима шубу надевает", а лешие и вся другая лесная нечисть уходят в землю до весны.
Что нельзя делать 4 октября
4 октября, как и в другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.
По народным приметам сегодня не следует верить незнакомцам - можно стать жертвой мошенников, и идти в лес - можно заблудиться. Также в этот день не рекомендуют планировать много дел и загружать себя физической работой - мол, так можно доработаться и до болезни.
Что можно делать 4 октября
Святому Иерофею Афинскому молятся о помощи в трудной ситуации, принятии решения. Священномученик также покровительствует школьникам и студентам.
День в народе считается непредсказуемым, полон фальши и лицемерия, поэтому нужно соблюдать во всем осторожность. В старину 4 октября над дверью вешали связки лука и чеснока - чтобы защитить жилище от злых чар.
4 октября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Яков, Тихон, Николай, Владимир, Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника.
По старому стилю именины празднуют Андрей, Валентин, Иван, Василий, Алексей, Петр, Владимир.