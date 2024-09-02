Какой церковный праздник отмечают 3 сентября по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

3 сентября по новому церковному календарю вспоминают святых Василиссу и Домну Никомидийских. В народе день прозвали Домна Доброродная. Рассказываем о традициях и приметах 3 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

3 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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3 сентября по новому церковному календарю (16 сентября по старому) - день памяти святых мучениц Василиссы и Домны Никомидийских.

Домна Никомидийская жила в III-IV веке, во времена правления императоров-язычников Максимиана и Диоклетиана. Она была языческой жрицей в императорском дворце.

Как-то к Домне в руки попали Деяния Святых Апостолов - когда жрица прочла их, то решила принять христианство. Она крестилась в Никомидии и ушла в монастырь. Язычники кинулись искать жрицу - Домне пришлось переодеться в мужскую одежду, отрезать волосы и скрыться в мужском монастыре. Но, несмотря на это, язычники все же нашли ее - по приказу императора Домну казнили.

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Василисса Никомидийская жила в IV веке и с детства исповедовала христианскую веру. Когда ей было 9 лет, когда ее привели на суд к правителю Никомидии Александру - тот уговаривал ребенка отречься от веры и сделать поклон языческим идолам. Но Василисса упрямо отказывалась. Тогда ее приговорили к пыткам и бросили в огонь, но он не тронул мученицу. Василиссу отдали на съедение зверям, но они не причинили ей вреда. Правителю ничего не оставалось, как отпустить девочку, а сам он уверовал в Христа.

Церковный праздник 3 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти апостола от 70-ти Фаддея и мученицы Вассы.

О чем говорят приметы на 3 сентября

По приметам дня можно узнать, какой будет погода в ближайшее время, осень и даже весна:

дождь в этот день после обеда - погода испортится надолго;

закат красного цвета - похолодает;

гром гремит - к теплой осени;

хороший день выдался - весна будет поздней.

В народе 3 сентября - праздник Василиссы, Домна Доброродная. Прозвали его так потому, что в этот день принято наводить в доме порядок и осматривать свое добро. Читайте также, какой сегодня праздник в народном календаре, об его обычаях и запретах.

Что нельзя делать 3 сентября

3 сентября, как и в другой день, Церковь выступает против ссор, сквернословия, мести, а также сплетен и клеветы, осуждения, зависти, жадности, и отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня запрещают оставлять беспорядок в доме и не советуют делать предложение.

Что можно делать 3 сентября

В молитвах к святой Василиссе обращаются с просьбами об исцелении от болезни, просят сил окрепнуть после недуга, молятся за детей. Святую Домну просят о помощи при трудном жизненном выборе, избавить от уныния и печали.

Народные приметы советуют в этот день сделать генеральную уборку в доме и выбросить из него весь хлам и ненужные вещи: хорошие - отдать нуждающимся, а остальное - сжечь по возможности. В народе на этот счет даже есть поговорка: Считается, что на место старого обязательно придет новое, благостное, а год непременно сложится удачно. Интересно, что старую обувь в старину не выбрасывали, а вешали на забор - она защищала дом от порчи и сглаза.

3 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василиса, Михаил, Ефим, Петр, Илья, Василий, Андрей, Владимир, Роман, Константин.

По старому стилю именины празднуют Александр, Ефрем, Корнилий, Игнатий, Фаддей, Павел.

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